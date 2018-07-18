Politica Regionale
Musumeci: «Dimissioni di Galvagno? Perché mai». E Sbardella riapre a Messina: «Un ritorno è possibile»
Schifani porta a casa la mini-finanziaria, ma la maggioranza resta spaccata
Trantino: due anni di governo, visione integrata per una Catania sostenibile fra default e nuovi cantieri
Fisco e Tasse
Cultura e Spettacolo
Petralia Sottana, “Di Pietra e di Stelle”: un viaggio notturno tra arte, storia e memoria
Nell’ambito della manifestazione *Le Notti di BCsicilia*, sabato 9 agosto 2025 alle ore 21.00, Petralia Sottana ospiterà **“Di Pietra e di Stelle, un itinerario notturno...
San Lorenzo in Sicilia: dove i desideri cadono sul mare
La Sicilia è un palcoscenico naturale dove il cielo si specchia nel mare e le notti d’agosto hanno il profumo di sale. Questa notte di...
“Io… Riccardo Cocciante” al Teatro Antico di Taormina: un viaggio nella musica di un artista senza tempo
Domenica 10 agosto il Teatro Antico di Taormina ospiterà “IO…RICCARDO COCCIANTE”, tappa siciliana del tour prodotto da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management....
Bronte fissa le date della Sagra del Pistacchio: due weekend a ottobre per garantire prodotto fresco e filiera tracciabile
Bronte guarda già all’autunno. La Giunta municipale, guidata dal sindaco Pino Firrarello, ha stabilito le date della tradizionale Sagra del Pistacchio: l’edizione 2025 si svolgerà...
Calici sotto le stelle: la Notte di San Lorenzo si brinda a Punta Secca
Quindici cantine d’eccellenza, sapori veraci e musica itinerante: il 10 agosto il borgo marinaro di Punta Secca ospita la quarta edizione di “Calici sotto le...