San Lorenzo in Sicilia: dove i desideri cadono sul mare

Alfio Musarra 10 Agosto 2025 - 07:03

Musumeci: «Dimissioni di Galvagno? Perché mai». E Sbardella riapre a Messina: «Un ritorno è possibile»

Redazione 10 Agosto 2025 - 07:43

Controlli a San Giovanni Li Cuti: sanzioni per oltre 30mila euro tra stabilimento balneare e ristorante

Redazione 09 Agosto 2025 - 10:04

Vizzini, viola il divieto di avvicinamento e suona insistentemente al citofono dell’ex: arrestato 72enne

Redazione 10 Agosto 2025 - 17:02

Acireale, chiuso per 7 giorni un centro scommesse abituale ritrovo di pregiudicati

Redazione 10 Agosto 2025 - 16:57

Catania, maxi operazione interforze: controlli serrati sulla movida e multe per oltre 45mila euro

Redazione 10 Agosto 2025 - 16:52

Tavolo Provinciale della Salute: nuove misure per accessibilità, prevenzione e servizi di prossimità

Redazione 10 Agosto 2025 - 13:00

Sicurezza stradale a Villa Fazio: la Polizia di Stato incontra bambini e ragazzi per “E…STATE CON NOI 2025”

Redazione 10 Agosto 2025 - 07:25

Cultura e Spettacolo

Petralia Sottana, “Di Pietra e di Stelle”: un viaggio notturno tra arte, storia e memoria

Redazione 10 Agosto 2025 - 17:00

Nell’ambito della manifestazione *Le Notti di BCsicilia*, sabato 9 agosto 2025 alle ore 21.00, Petralia Sottana ospiterà **“Di Pietra e di Stelle, un itinerario notturno...

Read More

San Lorenzo in Sicilia: dove i desideri cadono sul mare

Alfio Musarra 10 Agosto 2025 - 07:03

La Sicilia è un palcoscenico naturale dove il cielo si specchia nel mare e le notti d’agosto hanno il profumo di sale. Questa notte di...

Read More

“Io… Riccardo Cocciante” al Teatro Antico di Taormina: un viaggio nella musica di un artista senza tempo

Redazione 09 Agosto 2025 - 10:21

Domenica 10 agosto il Teatro Antico di Taormina ospiterà “IO…RICCARDO COCCIANTE”, tappa siciliana del tour prodotto da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management....

Read More

Bronte fissa le date della Sagra del Pistacchio: due weekend a ottobre per garantire prodotto fresco e filiera tracciabile

Redazione 09 Agosto 2025 - 08:18

Bronte guarda già all’autunno. La Giunta municipale, guidata dal sindaco Pino Firrarello, ha stabilito le date della tradizionale Sagra del Pistacchio: l’edizione 2025 si svolgerà...

Read More

Calici sotto le stelle: la Notte di San Lorenzo si brinda a Punta Secca

Redazione 07 Agosto 2025 - 13:00

Quindici cantine d’eccellenza, sapori veraci e musica itinerante: il 10 agosto il borgo marinaro di Punta Secca ospita la quarta edizione di “Calici sotto le...

Read More

Ultimissime

Vizzini, viola il divieto di avvicinamento e suona insistentemente al citofono dell’ex: arrestato 72enne

Redazione 10 Agosto 2025 - 17:02

Petralia Sottana, “Di Pietra e di Stelle”: un viaggio notturno tra arte, storia e memoria

Redazione 10 Agosto 2025 - 17:00

Acireale, chiuso per 7 giorni un centro scommesse abituale ritrovo di pregiudicati

Redazione 10 Agosto 2025 - 16:57

Catania, maxi operazione interforze: controlli serrati sulla movida e multe per oltre 45mila euro

Redazione 10 Agosto 2025 - 16:52

Tavolo Provinciale della Salute: nuove misure per accessibilità, prevenzione e servizi di prossimità

Redazione 10 Agosto 2025 - 13:00