Furto di Notebook a Catania: Denunciato un 53enne

La Polizia di Stato ha denunciato un 53enne catanese per furto aggravato, a seguito di un’indagine avviata dopo una querela presentata presso l’ufficio denunce del Commissariato Borgo Ognina. Il furto riguarda due notebook del valore complessivo di 1700 euro, rubati all’interno di un negozio di una nota catena di elettrodomestici situato in via Oliveto Scammacca.

La vicenda ha preso avvio quando il responsabile del reparto informatica del negozio ha notato l’assenza dei due computer dal banco espositivo. Preoccupato, ha informato immediatamente il gestore del punto vendita, il quale ha contattato la Polizia.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Analizzando i filmati, sono riusciti a identificare l’autore del furto. Nelle registrazioni, si vede chiaramente un uomo che si aggira con atteggiamento sospetto tra gli scaffali. Dopo aver verificato che non ci fossero commessi nei paraggi, ha agito rapidamente, prelevando i due notebook e occultandoli sotto la maglietta prima di uscire dal negozio con nonchalance.

Le indagini condotte dagli agenti hanno permesso di risalire all’identità del sospetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a reati contro il patrimonio. Dopo essere stato rintracciato, l’uomo è stato indagato per il reato di furto aggravato.