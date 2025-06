Palella Holdings rilancia “La Sicilia” con aumento di capitale e advisory board di prestigio

Palella Holdings, il family office guidato dall’imprenditore italo-americano Salvatore Palella, ha avviato un aumento di capitale da 3 milioni di euro in favore di Sicily Investment Fund – unica controparte dell’operazione – a un mese dall’acquisizione di Domenico Sanfilippo Editore Spa, ora ribattezzata La Sicilia Investimenti Spa. L’iniezione di risorse fresche punta a consolidare la solidità finanziaria del quotidiano e a sostenere la sua espansione oltre i confini regionali.

Contestualmente, il nuovo advisory board de “La Sicilia” si è arricchito di figure di spicco provenienti da ambiti diversi: Emanuele Floridi, Responsabile Strategia e Organizzazione della Comunicazione della S.S. Lazio, esperto di comunicazione integrata, guiderà le attività di branding e relazione con il pubblico. Davide Raciti, Senior Executive di LinkedIn, coordinerà l’evoluzione tecnologica, il potenziamento delle piattaforme editoriali e lo sviluppo commerciale.

Guido Consoli, General Manager di Wash Out e Head of Growth Italia di Palella Holdings, contribuirà all’innovazione dei servizi e all’efficientamento operativo, applicando strategie di crescita tipiche delle startup.

I primi risultati del nuovo corso non si sono fatti attendere: in un mese le visualizzazioni complessive sui canali social proprietari sono esplose. Su Facebook si è registrato un +401% con 39 milioni di visualizzazioni e 1,9 milioni di interazioni; Instagram ha toccato quota 19,5 milioni di visualizzazioni (+232,8% di engagement e +30% di follower); TikTok ha fatto registrare un +1.169% nei follower e 3,1 milioni di visualizzazioni; LinkedIn ha segnato un +160% di Page Views, +197% di visitatori unici e un +40% di follower.

Entro agosto è previsto un restyling grafico completo del giornale, concepito per garantire chiarezza, linearità e facilità di accesso ai contenuti. “L’obiettivo è sfruttare pienamente il brand ‘Sicilia’, noto a livello globale, per creare un ponte ideale con i milioni di siciliani nel mondo, in particolare negli Stati Uniti”, ha spiegato Palella.

Secondo il patron di Palella Holdings, l’aumento di capitale e la composizione del nuovo advisory board “dimostrano la nostra determinazione a dare nuova vita a La Sicilia sotto il profilo finanziario, gestionale e amministrativo. Puntiamo a rafforzarne il ruolo non solo come punto di riferimento regionale, ma anche nazionale e internazionale, valorizzando l’ampio seguito registrato sui social”.