Calici sotto le stelle: la Notte di San Lorenzo si brinda a Punta Secca

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 07 Agosto 2025 - 13:00

Quindici cantine d’eccellenza, sapori veraci e musica itinerante: il 10 agosto il borgo marinaro di Punta Secca ospita la quarta edizione di “Calici sotto le stelle”, l’evento estivo promosso dal Comune e finanziato dal GAL Terra Barocca nell’ambito del progetto “Enjoy Barocco – Cultura, Buon Cibo e Gestione Innovativa per uno sviluppo turistico sostenibile”.

Tra i vicoli resi famosi dal Commissario Montalbano, gli appassionati potranno degustare i migliori vini del sud-est siciliano guidati dall’ONAV di Catania, mentre la proclamazione della Sicilia a Regione Gastronomica Europea 2025 sarà celebrata da un percorso del gusto firmato da sette aziende agroalimentari: conserve artigianali, scacce, pane “cunzatu” e persino un inedito panettone estivo. Non mancherà l’amaro dell’Etna selezionato per l’occasione.

A scandire la serata le performance live delle street band Risveglio Kamarinense e Tinto Brass, pronte a trasformare la piazza in una festa a cielo aperto. L’appuntamento s’inserisce nel cartellone “Enjoy Barocco Summer Fest”, che fra luglio e settembre propone sei serate di teatro, cinque dedicate alla birra artigianale e, appunto, la kermesse enologica di San Lorenzo.

Le cantine protagoniste
Lo Brutto, Vigna di Pettineo, Tenuta Valle delle Ferle, Giglio Winery, Terre di Giurfo, Gurrieri, Grottafumata, Feudi del Pisciotto, Calogero Maenza, Vini Rachele, Palmeri, Cantina Cantoneri, Akrille, Cantine Russo e Casa Flora.

I sapori in degustazione
Amara Celentano, panettone estivo di Andrea Giannone, spiedini di scacce Trovato Food, creme al sesamo Gusto Ellenico, Bar Piccola Oasi, mieli Colori e Sapori di Pugliara, formaggi Bussello e dolci Fiocchi di Neve di Licitra Pasticceria.

Informazioni utili
• Data e ora: 10 agosto 2025, dalle 20.00
• Luogo: Piazza Montalbano, Punta Secca (RG)
• Ingresso: ticket degustazione acquistabile in loco
Un’occasione imperdibile per assaporare il meglio dell’enologia isolana e lasciarsi incantare da una notte di stelle, musica e tradizioni siciliane.

La “ghigliottina” di Schifani scuote Sala d’Ercole

Redazione 07 Agosto 2025 - 08:01

Operazione «Capinera», sette ai domiciliari

Redazione 06 Agosto 2025 - 12:40

Anna sarà domani alla Villa Bellini di Catania

Redazione 06 Agosto 2025 - 12:25

Manovrina in stallo, il governo valuta la “tagliola”

Redazione 06 Agosto 2025 - 08:43
Se è scaduto sei fregato

Catania: segnalato dai passanti con coltello in mano, denunciato

Redazione 06 Agosto 2025 - 08:41
Matteo Salvini

Ponte sullo Stretto, Salvini dedica la giornata alla Sicilia

Redazione 05 Agosto 2025 - 10:36

Ultimissime

Calici sotto le stelle: la Notte di San Lorenzo si brinda a Punta Secca

Redazione 07 Agosto 2025 - 13:00

Arresta donna per violenza sessuale aggravata

Redazione 07 Agosto 2025 - 09:37

La “ghigliottina” di Schifani scuote Sala d’Ercole

Redazione 07 Agosto 2025 - 08:01
frigo (pexels) - cataniaoggi

Bibite ghiacciate in 10 secondi: una manciata di sale e addio freezer | Stregoneria incredibile, le ritrovi a -4

Francesca Cattaneo 07 Agosto 2025 - 07:35
pacchi (pexels) - cataniaoggi

Amazon, pioggia di multe per chi ha acquistato questi prodotti: non fare mai il reso | Stanno beccando tutti così

Francesca Cattaneo 06 Agosto 2025 - 19:35