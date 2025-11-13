Palermo, memoria difensiva per Gaetano Galvagno: i legali documentano l’assenza di rilievi penali

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 13 Novembre 2025 - 07:32

Depositata in Procura a Palermo una memoria difensiva a firma dei legali di Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, indagato per corruzione e peculato. “Documentata l’assenza di ogni rilievo penale”.

CATANIA – “Abbiamo depositato negli uffici della Procura di Palermo una memoria difensiva con la quale si evidenzia e documenta l’assenza di ogni rilievo penale in ordine alle condotte contestate all’onorevole Gaetano Galvagno”. Lo hanno reso noto il professor Vittorio Manes e gli avvocati Antonia Lo Presti e Ninni Reina, difensori del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno.

Il documento è stato depositato presso la Procura della Repubblica di Palermo, dove è in corso un’inchiesta che ipotizza i reati di corruzione e peculato in relazione a presunti illeciti nella gestione e nell’elargizione di fondi pubblici.

Secondo quanto spiegato dai legali, la memoria difensiva mira a chiarire i profili contestati e a fornire elementi documentali che, a loro giudizio, escluderebbero qualsiasi responsabilità penale del presidente dell’Ars.

La posizione di Galvagno è al momento al vaglio dei magistrati palermitani, che proseguono l’attività d’indagine. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa dalla Procura.

gaetano galvagno, ars, assemblea regionale siciliana, procura di palermo, corruzione, peculato, memoria difensiva, vittorio manes, antonia lo presti, ninni reina, fondi pubblici, inchiesta palermo

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Catania, clan Santapaola: eseguite cinque condanne definitive per traffico di droga

Redazione 12 Novembre 2025 - 20:00

Sicilia, Schifani incontra la Democrazia Cristiana e visita l’Assessorato Famiglia: “continuità, fiducia e servizi ai cittadini”

Redazione 12 Novembre 2025 - 19:35

Catania, arrestato 16enne per furto di motorino grazie all’intervento di Polizia ed Esercito

Redazione 12 Novembre 2025 - 18:24

Vinacria 2025 a Siracusa: il vino diventa POP e racconta la Sicilia

Redazione 12 Novembre 2025 - 17:49

Cimitero di Aci Catena, due indagati per vilipendio e rifiuti cimiteriali

Redazione 12 Novembre 2025 - 17:47

Catania, minori su scooter senza casco davanti alla Procura: due mezzi sequestrati e genitori richiamati

Redazione 12 Novembre 2025 - 14:08

Ultimissime

Palermo, memoria difensiva per Gaetano Galvagno: i legali documentano l’assenza di rilievi penali

Redazione 13 Novembre 2025 - 07:32

Catania, clan Santapaola: eseguite cinque condanne definitive per traffico di droga

Redazione 12 Novembre 2025 - 20:00

Sicilia, Schifani incontra la Democrazia Cristiana e visita l’Assessorato Famiglia: “continuità, fiducia e servizi ai cittadini”

Redazione 12 Novembre 2025 - 19:35

Catania, arrestato 16enne per furto di motorino grazie all’intervento di Polizia ed Esercito

Redazione 12 Novembre 2025 - 18:24

Vinacria 2025 a Siracusa: il vino diventa POP e racconta la Sicilia

Redazione 12 Novembre 2025 - 17:49