Catania, controlli nelle attività commerciali e sanzioni agli abusivi

Verifiche su sicurezza, igiene e lavoro: sanzioni agli ambulanti abusivi

Prosegue l’azione di controllo della Polizia di Stato a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, della salute pubblica e della regolarità delle attività commerciali. Nel fine settimana verifiche mirate in due pasticcerie del centro cittadino e operazioni contro il commercio abusivo.

Continua l’impegno della Polizia di Stato nei controlli amministrativi delle attività commerciali, finalizzati alla verifica delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, dell’igiene e della genuinità degli alimenti, nonché della regolarità delle posizioni lavorative degli operatori.

Nel corso del fine settimana, sono stati effettuati controlli mirati presso due note pasticcerie di Catania, una nella zona di piazza Ariosto e l’altra nei pressi di piazza Lincoln.

Le verifiche sono state condotte da una task force coordinata dalla Questura di Catania, composta da poliziotti della Squadra Volanti e della Divisione Anticrimine, che hanno garantito la cornice di sicurezza agli operatori della sezione Annona della Polizia Locale, del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dell’Ispettorato del Lavoro e dei servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania, tra cui Sanità pubblica veterinaria, Spresal e Servizio Igiene pubblica.

In entrambi i casi, non sono emerse irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza e della posizione lavorativa del personale. Un esito che conferma l’esistenza di realtà virtuose, frutto del rispetto delle regole e di un’attività di controllo coordinata e costante.

Al termine delle verifiche, uno dei titolari ha voluto ringraziare gli operatori per il lavoro svolto quotidianamente in città, sottolineando come i controlli rappresentino anche una tutela per i commercianti che operano correttamente.

In uno dei due esercizi sono state fornite alcune prescrizioni tecniche finalizzate al rafforzamento dei sistemi di sicurezza di un macchinario per la preparazione dei dolci, nell’ottica di garantire una tutela ancora più puntuale per i lavoratori.

Parallelamente, nel corso del servizio, la Polizia di Stato e la sezione commerciale della Polizia Locale hanno effettuato controlli contro il commercio abusivo in diverse vie del centro cittadino. Gli accertamenti hanno riguardato venditori ambulanti risultati privi delle necessarie autorizzazioni.

L’attività ha avuto anche una rilevante valenza di tutela della salute pubblica, considerato che in molti casi gli ambulanti non erano in grado di dimostrare la tracciabilità degli alimenti, elemento fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e l’origine dei prodotti posti in vendita.

Nello specifico, sono stati sanzionati cinque ambulanti impegnati nella vendita di prodotti ortofrutticoli e di piante ornamentali in occasione delle festività natalizie. Complessivamente, sono stati contestati numerosi illeciti amministrativi, con sanzioni per circa 20 mila euro.

Nel corso delle operazioni sono state sequestrate centinaia di piante ornamentali, oltre 500 chilogrammi di arance di probabile provenienza furtiva e altri prodotti ortofrutticoli.

Tutti i prodotti alimentari sequestrati sono stati donati a enti caritatevoli a favore delle persone più bisognose, mentre le piante ornamentali sono state consegnate alla Comunità di Sant’Egidio, impegnata in questi giorni in iniziative di solidarietà a sostegno delle fasce più fragili.

Polizia di Stato, controlli amministrativi, attività commerciali, sicurezza sul lavoro, ASP Catania, commercio abusivo, sanzioni, sequestro alimenti