Expo della Pubblicità: al via a Misterbianco la ventesima edizione della fiera della comunicazione

Expo della Pubblicità festeggia il ventennale a Misterbianco: dal 13 al 15 marzo il polo SiciliaFiera ospita l’evento leader della comunicazione nel Sud Italia. Focus su stampa di grande formato, tecnologie digitali e abbigliamento promozionale ecosostenibile.

Il comparto della comunicazione e del marketing si ritrova nel Catanese per un traguardo storico. Expo della Pubblicità celebra i suoi primi vent’anni di attività confermandosi il punto di riferimento settoriale per l’intero Mezzogiorno. L’appuntamento è fissato dal 13 al 15 marzo 2026 presso il centro espositivo SiciliaFiera di Misterbianco. Una tre giorni che, oltre alla celebrazione del compleanno, punta i riflettori sulle sfide del futuro, offrendo alle imprese opportunità di networking e soluzioni per accrescere la propria competitività sul mercato.

Al centro dell’esposizione domineranno le nuove tecnologie per la stampa di grande formato. I visitatori potranno scoprire macchinari all’avanguardia progettati per garantire standard elevati di qualità e velocità, con un occhio attento all’efficienza energetica. L’integrazione di software gestionali avanzati e applicazioni digitali innovative permetterà alle aziende di ottimizzare i processi produttivi, riducendo gli sprechi e migliorando le performance industriali attraverso un’automazione sempre più evoluta.

Ampio risalto sarà dato anche al segmento dell’abbigliamento promozionale e del merchandising. In risposta alla crescente sensibilità ambientale, i protagonisti saranno i tessuti tecnici e i materiali eco-friendly, valorizzati da tecniche di stampa e ricamo di ultima generazione. La personalizzazione diventa dunque sostenibile, un binomio che si riflette anche nel mondo dei gadget pubblicitari, dove il design incontra la funzionalità nel pieno rispetto della natura. Grazie a sistemi digitali integrati, le imprese avranno l’occasione di esplorare nuovi modelli di business orientati alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.