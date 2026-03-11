Catania, operazione della Polizia Postale contro la pedopornografia: quattro indagati e un arresto

Operazione contro la pedopornografia a Catania: la Polizia Postale indaga quattro persone e scatta un arresto in flagranza. Sequestrati decine di migliaia di file illegali e software per abusi sessuali virtuali.

All’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, a tutela dei minori e delle fasce deboli, la Polizia di Stato ha individuato quattro uomini, di età compresa tra i 50 e i 70 anni, ritenuti coinvolti nella detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Gli indagati, tra cui figurano impiegati e pensionati, sono stati sottoposti a perquisizioni personali e informatiche che hanno portato al sequestro di numerosi dispositivi digitali. Per uno dei soggetti è scattato l’arresto in flagranza, successivamente convalidato dal GIP, a causa del rinvenimento di un ingente quantitativo di file illegali.

Le indagini, condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania, hanno avuto origine dalle segnalazioni del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO). Grazie alla sinergia con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition, gli inquirenti hanno utilizzato strumenti tecnologici avanzati per geolocalizzare in Sicilia gli account utilizzati per scaricare e condividere video e immagini ritraenti abusi su minori. Gli accertamenti hanno permesso di isolare decine di migliaia di contenuti pedopornografici archiviati nei supporti informatici in uso agli indagati.

Un elemento di particolare gravità, emerso per la prima volta in questo circondario giudiziario, riguarda il materiale rinvenuto nella disponibilità dell’arrestato. Oltre alla pornografia minorile classica, gli agenti hanno individuato svariati software e strumenti informatici in grado di simulare veri e propri «abusi sessuali virtuali» su minori. Nell’ipotesi investigativa, tali strumenti rappresentano una nuova e preoccupante frontiera del crimine cibernetico contro l’infanzia, evidenziando una pericolosità sociale che va oltre la semplice detenzione di materiale multimediale.

Il materiale sequestrato è attualmente al vaglio degli esperti della Polizia Postale per ulteriori approfondimenti tecnici volti a ricostruire la rete di contatti e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e mira a cristallizzare le responsabilità penali relative alla detenzione e alla condivisione di materiale pedopornografico, in attesa delle successive determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.