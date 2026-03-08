Catania, operazione antidroga della Squadra Mobile: 28enne arrestato vicino alla Stazione

Catania, fermato un 28enne dalla Squadra Mobile vicino alla Stazione Centrale. Sequestrati oltre 400 grammi di marijuana e 19 grammi di cocaina.

Gli agenti della IV Sezione Investigativa “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile di Catania hanno fermato un catanese di 28 anni nei pressi della Stazione Centrale. Secondo l’accusa, il giovane stava trasportando un ingente quantitativo di stupefacenti destinato alla piazza di spaccio. Il controllo rientra nelle attività quotidiane di prevenzione e repressione dei reati legati alla droga, condotte costantemente dai poliziotti noti come “Falchi”.

Il soggetto è stato individuato a bordo della propria vettura. Fin dai primi istanti del controllo, il giovane ha manifestato segni di nervosismo alle richieste degli operatori di fornire la documentazione necessaria. Il comportamento tenuto ha spinto gli agenti a procedere con una perquisizione veicolare approfondita. All’interno dell’abitacolo, nascosto tra i sedili in uno zaino, gli investigatori hanno rinvenuto 57 bustine di marijuana, per un peso complessivo di 420 grammi, e 11 involucri di cocaina, per un peso di 19 grammi.

Nell’ipotesi investigativa, la somma di 190 euro trovata in possesso dell’uomo costituisce il provento dell’attività di vendita illecita. Il 28enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per essere giudicato con rito direttissimo.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.