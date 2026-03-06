Poste Italiane: in provincia di Catania la presenza femminile supera il 51%

Poste Italiane celebra la Giornata Internazionale della Donna in provincia di Catania: il personale femminile supera la soglia del 51% con oltre 70 ruoli di responsabilità ricoperti.

“L’8 marzo è ogni giorno”. Questo il messaggio veicolato dalla cartolina filatelica dedicata alla Giornata Internazionale della Donna, presentata da Poste Italiane presso gli sportelli di Catania Centro, Acireale e Caltagirone. L’iniziativa testimonia l’impegno aziendale verso la parità di genere nel mercato del lavoro, un tema prioritario per l’organizzazione. In Sicilia, il personale è composto per metà da donne, ma i numeri crescono ulteriormente nel territorio etneo, dove la quota femminile supera il 51%.

Il comparto degli uffici postali registra i dati più significativi, con una presenza femminile che sale oltre il 60%, pari a oltre 550 lavoratrici, attestandosi come il settore con i numeri assoluti più alti della regione. La distribuzione dei ruoli evidenzia percentuali rilevanti nel front end, con quasi due operatrici di sportello su tre donna e circa il 70% di consulenti finanziarie. Anche nei ruoli di direzione si osserva una parità sostanziale, con le direttrici che sfiorano il 50%. Complessivamente, 100 dei 127 uffici della provincia di Catania presentano una maggioranza femminile.

L’ufficio postale di Grammichele rappresenta un modello di coesione. Guidato dalla direttrice Soraya Rogazione, il team è composto quasi interamente da donne. Il gruppo ha saputo trasformare l’ambiente lavorativo in una sorta di seconda casa, manifestando solidarietà durante recenti vicende di cronaca che hanno colpito la sede di via Failla. “Le mie colleghe si sono dimostrate una vera e propria famiglia – racconta Rogazione – restando al mio fianco tutte quante sin dal primo momento”.

Anche il settore del recapito e della logistica mostra risultati promettenti, con oltre 380 donne impegnate nel comparto, pari al 40% della forza lavoro, dato che sale al 53% per le posizioni di responsabilità. Questi traguardi professionali confermano la validità delle politiche aziendali di Poste Italiane, premiate per il settimo anno consecutivo con la certificazione Top Employer, riconoscimento che attesta l’eccellenza nella gestione delle risorse umane.