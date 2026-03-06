Porto di Trapani: conclusi i lavori al molo Sanità, inaugurata la banchina di levante

Porto di Trapani: completati i lavori di consolidamento al molo Sanità. Inaugurata la banchina di levante per accogliere navi da crociera e traghetti.

Il porto di Trapani potenzia le proprie infrastrutture con l’inaugurazione della banchina di levante del molo Sanità. L’opera, promossa dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, ha richiesto un investimento complessivo di 8 milioni di euro. L’intervento rientra in un programma dedicato all’adeguamento dei fondali, studiato per favorire l’accesso e lo stazionamento di grandi navi.

Le operazioni di dragaggio hanno modificato la configurazione dello scalo, portando i fondali a circa meno dieci metri nello specchio acqueo interno e a meno undici metri nell’avamporto. La banchina Sanità torna operativa per i traghetti diretti alle isole Egadi e a Pantelleria, offrendo un servizio rapido ed efficiente. Il progetto ha messo in sicurezza il fronte mare su un tratto di circa 158 metri. I tecnici hanno installato una struttura continua in acciaio composta da pali e palancole, integrata da ancoraggi interni per prevenire cedimenti.

La stabilità dell’opera garantisce una maggiore resistenza alle spinte e migliora il comportamento sismico. Particolare attenzione ha riguardato la durabilità delle strutture metalliche, protette da trattamenti anticorrosione specifici per contrastare l’esposizione all’acqua marina. La zona di fondazione ha ricevuto interventi di stabilizzazione per assicurare una corretta trasmissione dei carichi verso terreni affidabili.

«Con questo intervento – ha dichiarato il commissario straordinario Annalisa Tardino – consegniamo al porto di Trapani un’infrastruttura più sicura, moderna e coerente con la nuova configurazione dei fondali, un passaggio strategico per sostenere la crescita dello scalo e garantire condizioni operative adeguate alle esigenze delle grandi navi, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e durabilità. Riportare i traghetti per le isole alla banchina Sanità offrirà ai nostri passeggeri un servizio più rapido ed efficiente. Continuiamo a investire per rendere il nostro sistema portuale sempre più competitivo e affidabile».

L’infrastruttura presenta dotazioni per l’operatività portuale: bitte di ormeggio, scalette di accesso per piccole imbarcazioni e parabordi sostituiti. Il sistema di gestione delle acque meteoriche dei piazzali è stato potenziato tramite un nuovo impianto di convogliamento.