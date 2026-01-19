Politica Regionale
Tajani in Sicilia, il “modello Schifani” tra rilancio, rifiuti e sfida al futuro
Tajani lancia il “modello Sicilia”: “Schifani bis? Chi governa bene va ricandidato”
Tajani conferma la leadership di Forza Italia in Sicilia
Fisco e Tasse
Borghi (Lega): “Vendere le quote del Mes per finanziare la manovra”
Patrimoniale, cos’è e perché divide ancora la politica italiana
Cresce la pressione fiscale in Italia: pesano inflazione ed evasione
Cultura e Spettacolo
“Sicilia Bedda” è già un simbolo: Delia conquista il pubblico
“Sicilia Bedda” vola al primo posto nelle classifiche di gradimento e consacra Delia come una delle voci più autentiche emerse da X Factor 2025. Una...
“Boss in incognito” torna su Rai 2: Fiasconaro nella prima puntata
Eccellenze siciliane in tv: “Boss in incognito” riparte su Rai 2 con Elettra Lamborghini e la storia di Fiasconaro a Castelbuono. Tornano le storie di...
Liberty in Jazz 2026 a Catania: apre l’Alberto Asero 4et con Elena Longo
Parte da Villa Ardizzone la nuova stagione jazz 2026 di Musikante: sul palco l’Alberto Asero 4et con la special guest Elena Longo. Domani, venerdì 9...
Fiasconaro, Castelbuono e Sicilia: tradizione che viaggia oltre oceano e ritorna in piazza.
Castelbuono si prepara a chiudere le festività natalizie con un appuntamento che unisce comunità, identità e sapori. Domani, martedì 6 gennaio, a partire dalle ore...
Capodanno 2026: Catania illumina Piazza Duomo con concerto sotto gli ombrelli
Capodanno Catania 2026 Piazza Duomo: Ghali, Buglisi, fuochi, candidatura Cultura 2028 Sant'Agata. Ombrelli ovunque sotto il palco hanno colorato Piazza Duomo trasformandola in oasi festosa...