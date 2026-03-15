Catania, controlli interforze nel fine settimana: il bilancio delle attività nel centro storico

Movida sicura a Catania: massiccio dispositivo interforze nel centro storico durante il fine settimana. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza presidiano le zone calde: identificate oltre 400 persone e raffica di sanzioni per parcheggiatori abusivi e infrazioni stradali.

Il fine settimana nel cuore di Catania è stato presidiato da un articolato servizio di controllo interforze, disposto con ordinanza del Questore nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il dispositivo, coordinato dalla Polizia di Stato, ha visto l’impiego sinergico di Guardia di Finanza, Polizia Locale e militari dell’Esercito Italiano dell’operazione “Strade Sicure”, supportati dal Reparto Mobile e dalla Scientifica. L’obiettivo primario è stato prevenire comportamenti illeciti e monitorare il flusso della movida serale in piazze strategiche come Bellini, Università, Stesicoro e nelle vie della zona di San Filomena e Gemmellaro.

Complessivamente, le pattuglie della Questura hanno identificato 330 persone e controllato 152 veicoli. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto degli stupefacenti: un 30enne con precedenti, notato in atteggiamento sospetto nei pressi di Villa Bellini, è stato trovato in possesso di hashish, con conseguente segnalazione in Prefettura e ritiro della patente. Sul fronte del Codice della Strada, sono state rilevate numerose infrazioni, tra cui la mancanza di assicurazione e guida senza casco. Decisiva anche l’azione contro i parcheggiatori abusivi nelle zone di piazza Manganelli e Corso Sicilia: sette soggetti sono stati sanzionati con sequestro dei guadagni illeciti, mentre tre di loro sono stati denunciati per la violazione del Dacur.

Parallelamente, l’Arma dei Carabinieri ha dispiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile tra piazza Federico di Svevia e largo Rosolino Pilo. I militari hanno identificato 109 persone e controllato 47 veicoli, di cui 13 sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Le contestazioni al Codice della Strada hanno superato l’importo di 12.000 euro, con la decurtazione totale di 75 punti dalle patenti. Gli accertamenti con l’etilometro su 29 conducenti hanno dato esito negativo, confermando una condotta responsabile alla guida sotto il profilo dell’abuso di alcol.

I presidi fissi e le pattuglie dinamiche hanno garantito il regolare svolgimento delle attività commerciali e la sicurezza dei numerosi turisti e cittadini che affollano il centro storico. Le attività antidroga, estese anche alle aree limitrofe a piazza Duomo, non hanno fatto registrare ulteriori violazioni di rilievo, assicurando un fine settimana privo di disordini o criticità per l’ordine pubblico nel capoluogo etneo.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.