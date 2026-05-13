Catania si ferma per il Palio: 4.000 studenti in campo dal 13 al 15 maggio

Catania si ferma per il Palio. Da oggi, mercoledì 13 maggio, fino a venerdì 15, l’Università di Catania e il CUS Catania danno il via alla 21ª edizione del Palio d’Ateneo: 13 squadre, 42 competizioni, 24 discipline e oltre 4.000 persone tra studenti, tifosi e staff. Tre sedi di gara, cinque atenei stranieri ospiti e alcune importanti novità.

L’Università ha sospeso le attività didattiche dal pomeriggio di oggi e per le intere giornate di giovedì 14 e venerdì 15 maggio. La manifestazione è l’unica nel suo genere in Italia: un’olimpiade universitaria goliardico-sportiva che ogni anno coinvolge i dipartimenti dell’Università di Catania in una sfida a tutto campo. Il rettore Enrico Foti l’ha definita «qualcosa di raro e prezioso: una grande comunità universitaria che si ritrova, si conosce e si mette in gioco insieme». Il sindaco Enrico Trantino ha aggiunto: «Il Palio è il booster più importante per creare lo spirito identitario fra gli studenti».

Il programma dei tre giorni

Oggi il Palio si apre con la parata degli studenti nel cuore del centro storico, dal tratto tra Villa Bellini e piazza Università, seguita dalle prime gare: corsa podistica, calcio balilla, NutriGame e limbo. Giovedì 14 le competizioni si spostano al villaggio Le Capannine, sul litorale Kennedy della Playa, con beach tennis, beach volley, beach soccer, canoa K2, tamburelli, scopone scientifico e tiro alla fune on the beach. Venerdì 15 le gare finali negli impianti del CUS Catania alla Cittadella Universitaria e al PalaArcidiacono: pallavolo, basket 3×3, tennis, calcio a 5, scacchi, briscola, dodgeball, arrampicata sportiva, atletica, flag rugby e, a chiudere, il tiro alla fune on the green.

Le novità e il Palio Eunice

Tra le novità dell’edizione 2026 il logo “L’Etna in movimento”, creato dallo studente Michelangelo Portuesi del Disum vincitore del primo concorso di idee indetto dal CUS Catania, e il NutriGame, un percorso che combina sport e educazione alimentare in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Torna anche il contest “Tutti Cantano al Palio” con 13 generi musicali abbinati a sorteggio alle squadre: il video vincitore sarà proclamato durante la serata finale. Per il terzo anno consecutivo il Palio ospita la versione Eunice, con studenti provenienti da Belgio, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia.

Prevenzione: vaccinazioni anti-Hpv venerdì al CUS

Venerdì 15 maggio, in collaborazione con l’ASP di Catania, si terrà un Open day gratuito per le vaccinazioni anti-Papilloma virus (Hpv) riservato agli studenti universitari presenti al Palio. L’iniziativa si svolgerà dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 nella Sala Medica della Cittadella Universitaria di via Santa Sofia. Presenti anche i volontari dell’AIRC e i rappresentanti di Petali di Ricerca per la sensibilizzazione sulla ricerca oncologica.