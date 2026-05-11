Arriva l’estate in anticipo: in Sicilia fino a 32°C dal 18 maggio

Maggio a due velocità sull’Italia: mentre il Nord fa i conti con il maltempo atlantico, la Sicilia si prepara a una settimana di sole e caldo anomalo. Da lunedì 11 maggio l’Anticiclone africano torna a dominare il Mediterraneo centrale, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali e punte fino a 30°C nelle zone interne. Tra il 18 e il 19 maggio possibile prima vera ondata di calore della stagione.

L’alta pressione di matrice subtropicale si impone sulla regione portando stabilità diffusa e cieli sereni, con al più qualche velatura di passaggio. Per la Sicilia non sono previste allerte meteo. Il protagonista dei prossimi giorni sarà il caldo anomalo: l’afflusso di aria calda dal Nord Africa spingerà lo zero termico oltre i 4.000 metri. Le aree interne saranno le più calde, con Caltanissetta a 28°C e Ragusa a 27,9°C. Punte tra 26 e 28°C, con locali sconfinamenti fino a 30°C nelle zone più riparate, sono attese anche a Palermo e sui settori orientali. Le minime resteranno più fresche, oscillando tra 8,6°C a Enna e 17,1°C a Messina. I venti soffieranno deboli o moderati, con qualche rinforzo dai quadranti nord-occidentali.

Mare ancora freddo nonostante il caldo

La fase stabile favorirà le escursioni e le prime presenze sui litorali. Chi vorrà approfittare del caldo per il primo bagno dovrà però fare i conti con un’acqua ancora poco confortevole: a maggio la temperatura marina in Sicilia si attesta intorno ai 19,2°C. I litorali saranno inoltre interessati da un moto ondoso prevalentemente mosso.

Weekend con pausa, poi arriva il grande caldo

Tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio una nuova saccatura nord-atlantica tenterà di insidiare il Meridione, con effetti più marcati sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Sulla Sicilia è atteso un parziale calo delle temperature in vista del fine settimana del 16-17 maggio. Si tratterà di una parentesi breve. I principali scenari a lungo termine indicano che tra il 16 e il 19 maggio l’Anticiclone africano tenderà a consolidarsi, innescando la prima vera ondata di calore della stagione. Da lunedì 18 maggio i termometri potrebbero superare localmente i 30-32°C sulle zone ioniche e in diverse aree dell’isola.