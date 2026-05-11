Il Maxiprocesso vince in Europa: premio internazionale alla Tgr Sicilia

Riconoscimento internazionale per la Rai di Palermo. La redazione Tgr Sicilia e la sede Rai regionale hanno ricevuto il titolo “commended in investigative journalism” dalla giuria del Prix Circom Regional 2026 per il documentario “A Futura Memoria – I 40 anni del maxiprocesso”, firmato da Roberto Ruvolo e Cristoforo Spinella. La cerimonia di premiazione si terrà il 21 maggio a Tampere, in Finlandia.

Il documentario, della durata di 30 minuti, ripercorre la storia del Maxiprocesso che si aprì il 10 febbraio 1986 a Palermo, nell’aula bunker dell’Ucciardone, con 475 imputati. Il giudizio di primo grado si concluse il 16 dicembre 1987 con 19 ergastoli e pene complessive per 2.665 anni. Il lavoro è stato selezionato tra 272 prodotti editoriali iscritti al Prix Circom da una giuria di 14 componenti europei riuniti a Ruse, in Bulgaria, nella categoria Investigative Journalism, vinta da “The Botox Black Market” della BBC. Per ogni categoria il premio prevede due riconoscimenti: winner e commended.

Il documentario e le voci della redazione

«Siamo felici di questa affermazione – afferma il direttore Tgr Roberto Pacchetti – perché la missione informativa della Testata Giornalistica Regionale non riguarda solo il presente di ogni giorno, ma anche la memoria storica dei territori italiani». Il documentario, con montaggio di Daniele Randazzo, è stato trasmesso per la prima volta il 14 febbraio 2026 sul Settimanale della Tgr in onda su Rai 3 e successivamente pubblicato sul sito web Tgr Sicilia, raccogliendo un notevole riscontro di pubblico. Il giornalista Roberto Ruvolo ritirerà il premio il 21 maggio a Tampere anche a nome del collega Cristoforo Spinella. Il Prix Circom è sponsorizzato dal Consiglio d’Europa.