Sicilia, il 18 maggio la Giornata dei Musei: iniziative nei parchi archeologici

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 11 Maggio 2026 - 12:02

Domenica 18 maggio torna la Giornata internazionale dei musei, promossa da Icom – International Council of Museums. Anche quest’anno la Regione Siciliana partecipa con iniziative nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura dell’isola, aperte a cittadini e visitatori. Il tema scelto per l’edizione 2026, che celebra anche l’80° anniversario di Icom, è “Musei che uniscono un mondo diviso”.

Un tema che quest’anno pesa più del solito. I musei come spazi di incontro e dialogo, capaci di favorire lo scambio culturale e rafforzare il senso di comunità in un periodo segnato da conflitti internazionali. L’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato commenta: «La Regione Siciliana partecipa sempre con convinzione alle iniziative che valorizzano i luoghi della cultura perché rappresentano occasioni importanti per avvicinare sempre più persone al patrimonio artistico. Il tema scelto quest’anno assume un significato ancora più profondo: davanti alle brutture della guerra, l’arte, la cultura e la bellezza possono e devono diventare strumenti di dialogo, di pace e di unione tra i popoli».

I luoghi della cultura siciliana protagonisti

I parchi archeologici e i luoghi della cultura dell’isola proporranno domenica programmi partecipativi pensati per residenti e turisti. Le iniziative si inseriscono nel filo conduttore delle celebrazioni per l’anniversario di Icom, che quest’anno compie 80 anni.

Tags: , , , , , , , , ,

Spari in aria e cavalli a tutta velocità: sgominata corsa clandestina nel Catanese

Redazione 11 Maggio 2026 - 12:12

Acireale, Marck Art alla Diocesi: arte e testimonianza con scuole e istituzioni

Redazione 11 Maggio 2026 - 09:16

Nesima, viola il divieto di avvicinamento: arrestato 62enne

Redazione 11 Maggio 2026 - 07:52

Finisce a Tenerife l’odissea della nave dell’hantavirus: un francese mostra sintomi in volo

Redazione 11 Maggio 2026 - 06:45

“Next Generation Business Meeting” alle Ciminiere: istituzioni e imprese a confronto con i giovani sulla fuga dei cervelli

Redazione 11 Maggio 2026 - 06:30
forestale (regionesiciliana) - cataniaoggi

Sicilia, giurano 46 nuovi agenti del Corpo Forestale: in servizio da lunedì, altri 188 in arrivo

Redazione 10 Maggio 2026 - 15:23

Ultimissime

Spari in aria e cavalli a tutta velocità: sgominata corsa clandestina nel Catanese

Redazione 11 Maggio 2026 - 12:12

Sicilia, il 18 maggio la Giornata dei Musei: iniziative nei parchi archeologici

Redazione 11 Maggio 2026 - 12:02

Acireale, Marck Art alla Diocesi: arte e testimonianza con scuole e istituzioni

Redazione 11 Maggio 2026 - 09:16

Nesima, viola il divieto di avvicinamento: arrestato 62enne

Redazione 11 Maggio 2026 - 07:52

Movida a Catania, weekend di controlli: 60mila euro di sanzioni, parcheggiatori denunciati e un ubriaco alla guida

Redazione 11 Maggio 2026 - 06:46