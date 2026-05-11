Sicilia, il 18 maggio la Giornata dei Musei: iniziative nei parchi archeologici

Domenica 18 maggio torna la Giornata internazionale dei musei, promossa da Icom – International Council of Museums. Anche quest’anno la Regione Siciliana partecipa con iniziative nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura dell’isola, aperte a cittadini e visitatori. Il tema scelto per l’edizione 2026, che celebra anche l’80° anniversario di Icom, è “Musei che uniscono un mondo diviso”.

Un tema che quest’anno pesa più del solito. I musei come spazi di incontro e dialogo, capaci di favorire lo scambio culturale e rafforzare il senso di comunità in un periodo segnato da conflitti internazionali. L’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato commenta: «La Regione Siciliana partecipa sempre con convinzione alle iniziative che valorizzano i luoghi della cultura perché rappresentano occasioni importanti per avvicinare sempre più persone al patrimonio artistico. Il tema scelto quest’anno assume un significato ancora più profondo: davanti alle brutture della guerra, l’arte, la cultura e la bellezza possono e devono diventare strumenti di dialogo, di pace e di unione tra i popoli».

I luoghi della cultura siciliana protagonisti

I parchi archeologici e i luoghi della cultura dell’isola proporranno domenica programmi partecipativi pensati per residenti e turisti. Le iniziative si inseriscono nel filo conduttore delle celebrazioni per l’anniversario di Icom, che quest’anno compie 80 anni.