Sicilia, giurano 46 nuovi agenti del Corpo Forestale: in servizio da lunedì, altri 188 in arrivo

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Redazione 10 Maggio 2026 - 15:23
forestale (regionesiciliana) - cataniaoggi

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Quarantasei nuovi agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana hanno prestato giuramento davanti alla bandiera al campo ostacoli della Favorita di Palermo. Sono i primi vincitori dell’ultimo concorso ad essere immessi in ruolo e saranno operativi da lunedì. Alla cerimonia ha partecipato il presidente della Regione Renato Schifani.

Le prime assunzioni dopo parecchi anni. I 46 agenti — uomini e donne — hanno superato il concorso bandito nel 2021, le verifiche di idoneità fisica, il corso di formazione e il periodo di affiancamento. Saranno tutti destinati ai distaccamenti con maggiore carenza di organico. Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino, il comandante del Corpo Dorotea Di Trapani e la dirigente generale del dipartimento della Funzione Pubblica Salvatrice Rizzo.

Le parole di Schifani e Savarino

«Una giornata importante per questi giovani e per la Regione», ha detto il presidente Schifani. «I nuovi agenti aiuteranno la nostra Isola a essere più sicura, nella tutela del territorio dagli incendi e dalle conseguenze della mutazione dell’ecosistema. Continueremo in questo percorso per aumentare i nostri organici e adeguarli alle esigenze dei tempi». L’assessore Savarino ha aggiunto: «Il Corpo Forestale è importantissimo non solo per la campagna antincendio, ma anche per il controllo del territorio e delle merci che entrano in Sicilia e rischierebbero di inquinare un mercato di qualità come sono i nostri prodotti. Il Corpo Forestale oggi rinasce».

I numeri e i prossimi passi

Il Corpo conta oggi solo 346 unità su una pianta organica di 1.380 persone. Nei prossimi mesi, attraverso lo scorrimento della graduatoria, sarà possibile aggiungere altre 188 unità. Il primo contingente di 94 allievi partirà il 23 maggio per la formazione alla Scuola dei Carabinieri Forestali di Cittaducale, in provincia di Rieti. Altri 94 partiranno a settembre. Sono già stati consegnati 84 veicoli fuoristrada 4×4 acquistati con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, destinati alle attività antincendio boschivo e alla mobilità dei Dos, i direttori delle operazioni di spegnimento.

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