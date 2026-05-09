Catania, torna il Premio Lympha – Raffaella Mandarano: il 12 maggio la presentazione della terza edizione

Torna il “Premio internazionale Lympha – Raffaella Mandarano”, dedicato all’innovazione femminile under 35. La terza edizione sarà presentata martedì 12 maggio alle 10.30 negli spazi di Isola Catania, in piazza Cardinale Pappalardo 23. La conferenza è aperta al pubblico e alla stampa.

Il premio nasce nel 2024 in memoria di Raffaella Mandarano, imprenditrice catanese scomparsa l’8 gennaio di quell’anno. Fondatrice di realtà d’avanguardia nei settori dell’idrogeno verde e dell’idroinformatica, Mandarano aveva costruito un modello di impresa fondato su innovazione tecnologica, sviluppo sostenibile e responsabilità ambientale. Il riconoscimento che porta il suo nome vuole dare continuità a quell’impegno, rivolto stavolta alle giovani: donne tra i 18 e i 35 anni con un progetto imprenditoriale in settori come energie rinnovabili, intelligenza artificiale, risorse idriche, prevenzione medica, ricerca scientifica e impatto sociale.

La conferenza del 12 maggio

Alla presentazione parteciperanno Giuseppe Patti, marito di Raffaella Mandarano e managing director di PROTEO Technologies, e Cristina Mandarano, sorella dell’imprenditrice, entrambi promotori dell’iniziativa. Nel corso dell’evento saranno illustrati il bando della nuova edizione e i componenti della giuria. «Raffaella aveva la capacità di coniugare innovazione e sensibilità umana con una naturalezza rara», dice Patti. «Attraverso questo premio vogliamo continuare a trasmettere i valori in cui ha creduto e incoraggiare nuove giovani imprenditrici a trasformare idee innovative in progetti concreti».

Il nome e i partner

«Il nome Lympha richiama la divinità romana delle acque, simbolo di energia vitale, rigenerazione ed equilibrio con la natura», spiega ancora Patti. «È un’immagine che rappresenta profondamente ciò che Raffaella ha incarnato nella sua esperienza personale e professionale». Il premio gode del patrocinio dell’Università di Catania, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e di Humanitas istituto clinico catanese. Partner dell’edizione 2026 sono PROTEO Technologies, Consorzio Etna Hitech, Harmonic Innovation Group, Farmitalia, Greenwaver e Skylightitalia.