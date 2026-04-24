« Forza Italia, Forza Sicilia »: Minardo, Schifani e il rilancio del centro‑destra isolano

« Forza Italia, Forza Sicilia ». Con questa formula, in bilico tra augurio e slogan, Nino Minardo abbraccia il suo nuovo incarico di commissario regionale del partito in Sicilia. Un passaggio che non è solo un cambio di vertice, ma un segnale politico preciso: al centro della scena c’è il legame tra partito, governo regionale e futuro del centro‑destra isolano.

Il messaggio di Minardo, pubblicato sui social, è breve e diretto: « Ringrazio il segretario nazionale Antonio Tajani e tutta la comunità di Forza Italia per la fiducia. Metto il mio impegno a totale servizio di questa scelta, con determinazione, entusiasmo e spirito di squadra. Forza Italia, Forza Sicilia ». È un tono volutamente istituzionale, ma con un occhio chiaro alla base territoriale. Un segnale che il partito non vuole perdere il contatto con il radicamento sul campo, nemmeno in una fase di fine legislatura resa complessa dalla crisi di governo e dal rimpasto di Giunta.

In questo quadro, assume ancora più peso la dichiarazione di Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana: « Rivolgo a Nino Minardo i miei più sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico di commissario regionale di Forza Italia in Sicilia. Lo conosco da moltissimi anni e ho sempre apprezzato il suo equilibrio e il suo senso delle istituzioni. Sono certo che saprà fare bene nella guida del partito nell’Isola e nel sostegno all’azione del governo regionale, contribuendo con responsabilità e visione al rafforzamento del nostro progetto politico ». È un modo, anche stilistico, per dire che il nuovo commissario non è un “uomo della staffetta”, ma una figura di continuità con il governo uscente, chiamata a rafforzarne il progetto invece che a riaprire le trattative.

Il contesto, però, è delicato. Il rimpasto di Giunta, con i sette giorni concessi dal presidente della Regione per rilanciare la maggioranza, non è solo una scadenza formale: è la prova di un patto politico che deve reggere frizioni interne, pressioni di alleati e attenzioni di Roma. Proprio in questo momento, il peso di Forza Italia emerge in modo netto: il partito è il perno senza il quale il rimpasto non avrebbe senso, e il commissariamento di Minardo diventa uno strumento per rafforzare la coesione interna, ridurre le spaccature latenti e dare un’immagine di unità in vista della prossima fase. Il passaggio di consegne da Marcello Caruso a Nino Minardo viene presentato dai protagonisti come un’evoluzione, non una rottura. Salvo Tomarchio, deputato regionale azzurro, sottolinea il lavoro fatto insieme al predecessore, capace di costruire una Forza Italia che sia radicata sul territorio ma anche protagonista nelle istituzioni. È un bilancio che il nuovo commissario non è chiamato a cancellare, ma a rilanciare: con più competenza, più equilibrio, più attenzione ai territori.

In questo senso, il riferimento a un “nuovo corso” di Forza Italia in Sicilia è un messaggio politico più ampio. Non è solo un modo per presentare un cambio di vertice, ma un tentativo di trasformare il successo elettorale in una stagione di governo strutturale. I sette giorni di rinvio e il rilancio del governo servono, in pratica, a rafforzare implicitamente la ricandidatura del presidente uscente: mostrano che la maggioranza ha ancora appetito di tenuta, capacità di accordi e capacità di governare la transizione senza strappi. Il ringraziamento a Tajani, che « ha saputo ascoltare e indicare la strada da percorrere », è un’altra tessera importante del mosaico. Il segretario nazionale viene presentato come chi ha compreso la specificità siciliana e ha scelto una figura di mediazione per rilanciare il partito, senza nominare esplicitamente il nome di Schifani ma lasciando intuire la continuità del progetto. È un modo per legare Roma a Palermo, partito a istituzione, e per ricordare che il successo degli azzurri in Sicilia è uno dei punti di forza del centro‑destra nazionale.

In un’Isola dove troppo spesso la politica corre su personalismi, trattative segrete e alleanze apparenti, il messaggio di Minardo, Tomarchio, Schifani e Caruso è un tentativo di mostrare una stagione più “istituzionale” e meno improvvisata. Il rimpasto e la fine della legislatura diventano così un banco di prova non solo per la tenuta del governo, ma per la capacità di Forza Italia di trasformare il primato numerico in progetto politico lungo.

Quel « Forza Italia, Forza Sicilia » che Minardo ha scelto come chiusura del suo post potrebbe essere, in fondo, la sintesi di un’idea precisa: il partito punta a essere non solo il primo del centro‑destra in Sicilia, ma la vera colonna portante del governo regionale e, di riflesso, un pezzo di rilievo nella geografia nazionale del centro‑destra. Ora tocca a lui dimostrarlo, guidando il partito con equilibrio, competenza e consapevolezza che in Sicilia ogni fase finisce per essere una prova di coerenza.