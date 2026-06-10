Parmitano in missione Artemis III: Catania esulta

Unico europeo nell’equipaggio NASA per tornare sulla Luna

La NASA ha scelto Luca Parmitano come membro dell’equipaggio della missione Artemis III, quella che riporterà l’uomo sulla Luna dopo oltre cinquant’anni. L’astronauta catanese è l’unico europeo selezionato per una delle spedizioni più attese nella storia dell’esplorazione spaziale. La notizia ha raggiunto Catania come una conferma di quanto già si sapeva in città: Parmitano è uno dei suoi figli più illustri.

Trantino chiama Parmitano: «Siamo fieri di te»

Il sindaco Enrico Trantino non ha aspettato comunicati ufficiali. Ha chiamato direttamente l’astronauta per congratularsi a nome della città. «Siamo fieri che un figlio orgoglioso della nostra terra sia stato scelto come unico europeo per una missione spaziale di questa portata», ha dichiarato il primo cittadino.

Trantino ha poi aggiunto: «Luca Parmitano è un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale, partita da Catania e capace di affermarsi ai massimi livelli grazie al talento, allo studio, alla determinazione e al sacrificio. La sua storia rappresenta un esempio straordinario per i nostri giovani, ai quali dimostra che con impegno e passione è possibile raggiungere qualsiasi traguardo, anche quelli che sembrano più lontani».

Da Catania a Houston, senza dimenticare le radici

Parmitano ha compiuto gli studi liceali proprio a Catania, prima di intraprendere la carriera militare e poi quella di astronauta con l’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea. Nonostante i decenni trascorsi lontano dalla Sicilia e una carriera che lo ha portato fino alla Stazione Spaziale Internazionale, il legame con la sua città è rimasto solido.

Lo ha dimostrato concretamente anche di recente. Pochi mesi fa, dall’Houston del Johnson Space Center, ha registrato e inviato un videomessaggio di sostegno alla candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028. Un gesto che, secondo il sindaco, «ha regalato a tutti noi un momento di grande emozione».

Un modello per i giovani siciliani

«Siamo particolarmente orgogliosi del suo attaccamento a Catania», ha sottolineato Trantino, ricordando come Parmitano, pur sommerso dagli impegni professionali, abbia scelto di essere presente, anche a distanza, nei momenti importanti per la sua città.

La selezione per Artemis III arriva dopo anni di addestramento intensivo. Secondo fonti del settore aerospaziale, la missione punta a far atterrare astronauti nella zona del polo sud lunare, un obiettivo mai raggiunto finora. Per Parmitano sarebbe la terza missione spaziale, dopo Volare nel 2013 e Beyond nel 2019-2020, quest’ultima con il comando della Stazione Spaziale Internazionale.