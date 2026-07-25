Contamina-azioni Reitano: sei scrittori ad agosto 2025

Contamina-azioni Reitano: sei appuntamenti letterari a Villa Margi

Villa Margi, a Reitano, si prepara ad accogliere la seconda edizione di «Contamina-azioni: Letteratura e Arte». Dal 1 al 29 agosto 2025, Contamina-azioni Reitano porta sei scrittori del panorama contemporaneo in un ciclo di serate dedicate al dialogo tra parola, arte, musica e danza. Il filo conduttore scelto per quest’anno è «La restituzione e rigenerazione della Bellezza».

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Antonio Presti ETS, che da anni lavora in questo angolo dei Nebrodi con un progetto culturale radicato nel territorio.

Il calendario degli incontri

Gli appuntamenti si distribuiscono lungo tutto il mese. Ad aprire la rassegna, il 1 agosto, sarà Giosuè Calaciura. Il 6 agosto toccherà a Nunzia Lo Presti, il 10 agosto a Maria Attanasio. Nella seconda parte del mese spazio a Nino Amadore (18 agosto), Sergio Sichenze (22 agosto) e Gian Mauro Costa, che chiuderà il ciclo il 29 agosto.

Sei voci diverse, sei serate che mescolano letteratura e impegno civile in un luogo già carico di storia artistica.

La visione di Antonio Presti: bellezza come atto politico

La rassegna si inserisce nel lavoro che Antonio Presti porta avanti da decenni nei comuni delle Madonie e dei Nebrodi, tra Santo Stefano di Camastra, Motta d’Affermo, Pettineo, Castel di Lucio, Mistretta e Castel di Tusa. Una geografia di borghi che l’artista ha trasformato in luoghi di arte pubblica e partecipazione.

L’idea che muove «Contamina-azioni» è quella di una bellezza vissuta come responsabilità, non come decorazione. Presti la chiama «politica della bellezza»: un modo per riattivare il senso di appartenenza nei territori, coinvolgendo soprattutto i giovani come protagonisti attivi.

«La cultura è un atto d’amore che restituisce dignità ai luoghi e alle persone», dice Presti. «Ogni parola, ogni opera, ogni incontro diventa un seme capace di generare coscienza e appartenenza. “Contamina-azioni” è un invito a vivere la bellezza come responsabilità collettiva, affinché i territori non siano semplicemente abitati, ma custoditi, amati e trasformati dalle nuove generazioni. È nel dialogo tra arte, comunità e sogno che si compie il vero cambiamento: quello che rende ogni essere umano protagonista del proprio destino e ogni luogo un patrimonio di identità e di futuro.»

La direzione artistica e il metodo della contaminazione

Il coordinamento artistico della rassegna è affidato ad Augusto Righi, che descrive così l’approccio del progetto: «Il cammino è l’accadere della contaminazione che concede alla conoscenza grazie alle mescolanze, e, se si viene accompagnati da maestri di vita, anche all’etica della bellezza».

L’idea di «contaminazione» è letterale: mescolare generi, generazioni, linguaggi. La letteratura si contamina con la musica e la danza, gli autori dialogano con un pubblico che non è solo spettatore. Laboratori condivisi e incontri partecipati completano il programma, con l’obiettivo di fare di Villa Margi un luogo vivo, non una location.

Un progetto radicato nei Nebrodi

La seconda edizione conferma che «Contamina-azioni» non è una rassegna estiva come tante. È parte di un disegno più lungo, quello che la Fondazione Presti porta avanti con l’Atelier sul Mare di Castel di Tusa e con la Fiumara d’Arte: un’idea di cultura che parte dai margini geografici per sceglierli, non per subirli.

Gli incontri di agosto 2025 a Reitano rappresentano l’ultimo tassello di questa stagione. Per chi vuole partecipare, il riferimento è la Fondazione Antonio Presti.