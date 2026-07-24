Giuseppe Nicotra in Consiglio comunale Catania: il gruppo MpA si rafforza

Giuseppe Nicotra in Consiglio comunale Catania: Lombardo esulta

Giuseppe Nicotra fa il suo ingresso in Consiglio comunale a Catania. Ad annunciarlo è il deputato regionale di MpA–Grande Sicilia, Giuseppe Lombardo, che accoglie il nuovo arrivo con dichiarata soddisfazione. La notizia dell’ingresso di Giuseppe Nicotra in Consiglio comunale a Catania chiude un passaggio politico interno al movimento: Nicotra prende il posto lasciato da Orazio Grasso, che ha compiuto un passo indietro dall’assemblea cittadina restando però impegnato nell’amministrazione comunale.

«Esprimo grande soddisfazione per l’ingresso in Consiglio comunale di Giuseppe Nicotra, professionista competente e autorevole espressione della città di Catania. La sua presenza apporterà qualità ed esperienza al gruppo consiliare del Movimento per l’Autonomia, rafforzando ulteriormente la rappresentanza autonomista a Palazzo degli Elefanti».

Il gruppo MpA a Palazzo degli Elefanti si allarga

Con Nicotra, il gruppo autonomista in aula conta ora tre consiglieri. Gli altri due sono Bruno Brucchieri e Simona Latino. Lombardo ricorda anche il ruolo del presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, indicato come punto di riferimento istituzionale del movimento. La composizione del gruppo consiliare autonomista risulta così rafforzata sia sul piano numerico sia, secondo quanto sottolineato dal deputato regionale, sul piano della competenza e dell’esperienza amministrativa.

«Nicotra si aggiunge ai consiglieri Bruno Brucchieri e Simona Latino, due validi rappresentanti del Movimento, senza dimenticare il contributo importante che continua a essere assicurato dal presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, figura di grande equilibrio istituzionale».

Grasso e Spoto: la presenza autonomista in giunta

Il deputato regionale allarga lo sguardo all’intera presenza di MpA nell’amministrazione comunale. Oltre al Consiglio, il movimento è rappresentato anche in giunta dall’assessore ai Servizi sociali Serena Spoto. Il ringraziamento a Grasso, che ha ceduto il seggio pur restando in campo nell’esecutivo, chiude il quadro di un partito che punta a presentarsi compatto e coordinato su tutti i fronti dell’amministrazione cittadina.

«La presenza autonomista nell’amministrazione comunale trova espressione attraverso Orazio Grasso, che ringrazio per il passo indietro compiuto in Consiglio comunale, e l’assessore ai Servizi sociali Serena Spoto. Entrambi stanno dando quotidianamente prova di capacità amministrativa, competenza e attenzione verso le esigenze della città. Con l’ingresso di Giuseppe Nicotra, Mpa–Grande Sicilia consolida la propria squadra e il proprio impegno al servizio dei catanesi».

Chi è Giuseppe Nicotra

Il comunicato definisce Nicotra un professionista e un’autorevole espressione della città di Catania, senza specificarne l’ambito di attività. Non vengono forniti dettagli aggiuntivi sul suo percorso professionale o sul suo eventuale impegno politico precedente all’interno del Movimento per l’Autonomia. La sua nomina a consigliere comunale rappresenta, secondo Lombardo, un rafforzamento qualitativo del gruppo autonomista nell’assemblea civica catanese, in un momento in cui MpA–Grande Sicilia intende consolidare il proprio ruolo nell’amministrazione della città etnea.