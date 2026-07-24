Carabiniere accoltellato Scordia: 28enne in arresto

Un militare ferito all’addome durante un intervento a Scordia: il 28enne aggressore è stato bloccato e trasferito nel carcere di Caltagirone.

Carabiniere accoltellato Scordia: ferito un militare durante un intervento

Un carabiniere accoltellato a Scordia, in provincia di Catania: è quanto accaduto nella serata di ieri, quando un militare dell’Arma è rimasto ferito all’addome dopo essere stato colpito con un coltello da un 28enne in stato di forte agitazione. Il militare è stato ricoverato in un ospedale della zona e non versa in pericolo di vita.

La chiamata di soccorso e l’aggressione improvvisa

Tutto ha avuto inizio con una richiesta di aiuto. Un 30enne aveva contattato i Carabinieri per il fratello 28enne, che in forte stato di agitazione aveva tentato di compiere un gesto estremo. Una pattuglia dell’Arma è intervenuta tempestivamente sul posto per gestire la situazione.

Durante le operazioni, il 28enne ha aggredito senza preavviso uno dei militari, colpendolo con un coltello all’addome. L’aggressione è avvenuta in modo del tutto inaspettato, rendendo difficile qualsiasi possibilità di prevenzione immediata da parte degli operanti.

Il supporto della seconda pattuglia e il blocco dell’aggressore

Grazie all’intervento di una seconda pattuglia, i Carabinieri sono riusciti a bloccare in sicurezza il 28enne aggressore, mettendo fine alla situazione di pericolo. La collaborazione tra le pattuglie ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo la sicurezza di tutti i presenti.

Il militare ferito è stato trasportato presso un ospedale della zona, dove è tuttora ricoverato. Le sue condizioni, pur serie per la natura della ferita riportata, non destano preoccupazione per la sua vita.

Arresto e trasferimento nel carcere di Caltagirone

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 28enne è stato formalmente arrestato dai Carabinieri. Al termine delle operazioni di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Caltagirone, dove si trova attualmente a disposizione della magistratura.

Episodi come questo ricordano i rischi quotidiani cui sono esposti le forze dell’ordine durante interventi che, in apparenza, possono sembrare ordinari. La gestione di situazioni legate a crisi comportamentali o psicologiche richiede spesso grande professionalità e capacità di reazione immediata.

L’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.