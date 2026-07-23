Controlli polizia Biancavilla: 91 identificati

Il Commissariato di Adrano e il Reparto Prevenzione Crimine hanno perlustrato strade, piazze ed esercizi commerciali: 16 i soggetti già noti alle forze dell’ordine.

Controlli polizia Biancavilla: posti fissi e pattuglie fino a tarda notte

Nuova tornata di controlli straordinari ai piedi dell’Etna. I controlli polizia Biancavilla e Santa Maria di Licodia sono stati condotti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, affiancati dal Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, che hanno setacciato strade, piazze ed esercizi commerciali dei due Comuni. L’obiettivo: prevenire reati predatori e contrastare l’illegalità diffusa in un’area ad alta densità abitativa e di traffico. Si tratta del terzo intervento della serie, dopo i servizi già effettuati a Paternò e Ragalna.

L’operazione si inserisce nel piano estivo della Questura di Catania, attivo sull’intero territorio provinciale, che punta a garantire una presenza visibile e continuativa della polizia, non solo repressiva ma anche deterrente. Il piano è stato pensato specificamente per il periodo estivo, stagione in cui la mobilità aumenta e con essa il rischio di reati di natura predatoria nelle zone periferiche e di collegamento tra i Comuni.

Posti di blocco sul viale Dei Fiori e via De Gasperi

I controlli hanno interessato i principali assi viari dei due Comuni. Sul viale Dei Fiori a Biancavilla e su via Alcide De Gasperi a Santa Maria di Licodia, strade di collegamento con i Comuni vicini, le pattuglie hanno operato fino a tarda notte, fermando automobilisti e motociclisti che circolavano a velocità sostenuta o con musica a tutto volume. Comportamenti che, secondo la polizia, stavano alterando la quiete dei residenti e la sicurezza degli avventori delle attività commerciali della zona.

Tra le infrazioni accertate spicca l’assenza di copertura assicurativa e la mancata revisione periodica dei veicoli: in entrambi i casi sono scattate le sanzioni previste dal Codice della Strada. I posti di controllo sono stati sia fissi che itineranti, per garantire una copertura capillare dei punti di accesso ai due paesi e delle zone a maggiore concentrazione di traffico serale.

Verifiche anche in un panificio-bar nel centro di Biancavilla

I poliziotti hanno esteso i controlli anche agli esercizi commerciali. Sotto la lente è finito un frequentato locale del centro di Biancavilla, che svolge attività di panificio, pizzeria, gastronomia e bar: gli agenti hanno identificato gli avventori presenti e verificato eventuali precedenti penali e di polizia. Il monitoraggio degli esercizi commerciali è parte integrante della strategia operativa, poiché tali luoghi rappresentano punti di aggregazione sensibili, da presidiare con attenzione soprattutto nelle ore serali e notturne.

Il bilancio: 91 identificati, 16 già noti alle forze dell’ordine

A consuntivo dell’intera operazione: 91 persone identificate, di cui 16 già note alle forze dell’ordine, e 45 veicoli controllati. Numeri che restituiscono la dimensione di un servizio capillare, pensato per presidiare non solo i punti di accesso ai due paesi, ma anche le zone di maggiore aggregazione serale.

Il Commissariato di Adrano ha già annunciato ulteriori controlli nei prossimi giorni nella stessa area di competenza. L’attività rientra in un ciclo di interventi che, nell’estate 2025, interessa sistematicamente i Comuni etnei della provincia di Catania, con l’obiettivo di assicurare ai cittadini una presenza costante e rassicurante delle forze dell’ordine sul territorio.