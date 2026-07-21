Relazione annuale Rubino Sant’Agata: nove anni in piazza

Relazione annuale Rubino Sant’Agata: il nono appuntamento in piazza

È la nona volta di fila. Il sindaco di Sant’Agata Li Battiati, Marco Rubino, ha scelto ancora la piazza per la relazione annuale Rubino Sant’Agata: slide, numeri, progetti e qualche battuta. Un format che ormai ha la sua tradizione consolidata e che Rubino considera parte integrante del suo modo di governare, un rendiconto pubblico che non assomiglia a un comizio.

Il filo conduttore, quest’anno come negli anni precedenti, è stato il rispetto del denaro pubblico. «I soldi dei cittadini sono sacri. In questi anni non abbiamo speso un euro che non fosse strettamente necessario. Neanche per un caffè o un pasticcino abbiamo utilizzato i soldi dei cittadini», ha detto il sindaco. Una gestione che, secondo Rubino, ha permesso di risanare i conti dell’ente e di intercettare finanziamenti esterni per opere e servizi senza aumentare la pressione fiscale locale.

La Comunità Energetica Rinnovabile e la riduzione della TARI

Tra i progetti più rilevanti presentati c’è la Comunità Energetica Rinnovabile (CER): pannelli fotovoltaici su tutti gli edifici comunali, già acquistati con finanziamenti ottenuti dall’amministrazione. L’obiettivo è ridurre i costi energetici e restituire risorse alla collettività. Rubino l’ha sintetizzato così: «Non solo non mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini, ma riusciamo perfino a restituire loro risorse. Dove lo trovate un Comune che dà i soldi ai propri cittadini?».

Sul fronte della TARI, il sindaco ha illustrato le agevolazioni introdotte per cittadini e famiglie, rese possibili da una gestione più efficiente della raccolta rifiuti. Un dato su tutti: Sant’Agata Li Battiati è l’unico comune del territorio a garantire la raccolta dell’organico ogni giorno.

Trasporto pubblico, cultura e biblioteca

Rubino ha annunciato anche l’attivazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL), che collegherà il comune con Catania e i principali poli dell’area metropolitana. Sul versante culturale, è stata presentata la nuova biblioteca comunale, definita dal sindaco «infrastruttura del pensiero», e il programma del Polo culturale “Giovanni Verga”, ormai punto di riferimento per le scuole del territorio, per l’Asp di Catania e per concerti, spettacoli e presentazioni di libri.

I giovani, NXP Semiconductors e il Summer Camp School

Uno dei passaggi più partecipati della serata è stato quello dedicato ai giovani e al contrasto alla fuga dalla Sicilia. L’amministrazione ha avviato una collaborazione con NXP Semiconductors attraverso il progetto Summer Camp School, che mette in rete scuola, università e impresa offrendo percorsi formativi qualificanti e sbocchi lavorativi concreti già durante gli studi.

In chiusura, il sindaco ha premiato atleti e studenti che hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti. Ha poi anticipato la sua partecipazione a settembre alla corsa dei Sick Runners, invitando i concittadini ad unirsi. I ringraziamenti finali hanno coinvolto assessori, consiglieri, il segretario generale e i dipendenti comunali, oltre a Anna Pennisi e Ignazio Di Raimondo, ex dipendenti che continuano a collaborare gratuitamente, e alla professoressa Liliana Nigro dell’Accademia di Belle Arti.