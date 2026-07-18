Notre Dame de Paris Palermo: nuove date al Teatro Verdura ad agosto

Notre Dame de Paris Palermo si arricchisce di due appuntamenti: sabato 22 e domenica 23 agosto al Teatro Verdura, con repliche fino al 6 settembre e poi a Messina in ottobre.

Notre Dame de Paris Palermo: due nuove date al Teatro Verdura ad agosto

Notre Dame de Paris Palermo si arricchisce di due nuovi appuntamenti. Dopo il calendario già annunciato, lo spettacolo aggiunge sabato 22 e domenica 23 agosto al Teatro di Verdura, dove le repliche proseguiranno fino a domenica 6 settembre. I biglietti per le nuove date sono già disponibili su TicketOne; chi preferisce acquistare nei punti vendita autorizzati dovrà attendere le ore 11:00 di mercoledì 22 luglio.

Gli appuntamenti siciliani sono promossi da Giuseppe Rapisarda Management. Dopo Palermo, lo spettacolo tornerà in Sicilia anche a Messina, al Palarescifina, dal 22 al 25 ottobre.

Oltre 400.000 biglietti venduti e 200 repliche nel tour in corso

I numeri del tour parlano chiaro: oltre 400.000 biglietti venduti e più di 200 repliche già alle spalle. La tournée, prodotta da Clemente Zard e distribuita da Vivo Concerti, è partita a febbraio da Milano e toccherà decine di città italiane fino alla chiusura prevista il 21 marzo 2027 a Milano.

Nel percorso ci sono tappe importanti: l’Arena di Verona, dove Notre Dame de Paris ha radici storiche, e poi Napoli, Bari, Firenze, Torino, Roma e Trieste, tra le altre.

Nel 2027 il venticinquesimo anniversario dalla prima italiana

L’edizione italiana debuttò nel 2002, prodotta da David Zard, che all’epoca fece costruire appositamente il GranTeatro di Roma per ospitare un allestimento senza precedenti per dimensioni e tecnologia. Da allora lo spettacolo ha girato 49 città, con 181 tappe e 1.548 repliche, prima del tour attuale.

Nel 2027 Notre Dame de Paris celebrerà il suo venticinquesimo anniversario in Italia. Un traguardo costruito replica dopo replica, su un’opera che a livello mondiale conta oltre 5.650 spettacoli, 18 milioni di spettatori e traduzioni in 9 lingue portate in scena in 24 Paesi.

Le musiche di Cocciante, i testi di Panella e il romanzo di Hugo

Lo spettacolo nasce dall’omonimo romanzo di Victor Hugo: la storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, sullo sfondo della cattedrale parigina. Le musiche sono di Riccardo Cocciante, i testi originali di Luc Plamondon, adattati in italiano da Pasquale Panella.

La messa in scena mescola balletto classico e breakdance, con canzoni diventate hit indipendenti dallo spettacolo stesso. È questo mix a renderla qualcosa di difficile da etichettare: opera, musical, concerto. Probabilmente tutte e tre le cose insieme.

Cocciante sul palco nel 2026 con un tour personale

Il 2026 è un anno denso per Riccardo Cocciante. Oltre al successo di Notre Dame de Paris, il compositore è impegnato nel tour «IO… RICCARDO COCCIANTE NEL 2026», una serie di concerti nelle principali città italiane in cui presenterà brani dall’ultimo album «HO VENT’ANNI CON TE» e ripercorrerà oltre cinquant’anni di carriera. È uscito anche «IL MIO NOME È RICCARDO COCCIANTE», il primo docufilm dedicato all’artista.