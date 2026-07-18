Incendio doloso Catania: 59enne arrestato su viale Moncada

Incendio doloso a Catania su viale Moncada: la polizia lo sorprende in flagrante

Un catanese di 59 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di incendio doloso a Catania dopo aver tentato di dare fuoco all’auto di un conoscente. I fatti si sono svolti di notte lungo viale Moncada, dove l’uomo si era avvicinato al veicolo armato di un accendino e di una bottiglietta di plastica contenente liquido infiammabile. L’episodio si inserisce in un contesto di attività investigativa ordinaria da parte della squadra volanti della Questura di Catania, impegnata nei controlli notturni del territorio cittadino.

A bloccare il 59enne sono stati proprio gli agenti in pattuglia, che lo hanno notato da lontano mentre cospargeva di benzina la carrozzeria dell’auto. Comprendendo l’immediato pericolo, si sono avvicinati con cautela. L’uomo, accortosi della loro presenza, ha fatto in tempo ad appiccare le fiamme prima che potessero intervenire fisicamente per fermarlo.

Le fiamme spente con il terriccio delle aiuole

Il principio di incendio è stato domato rapidamente grazie alla prontezza dei due agenti. Trovandosi senza estintore a portata di mano, si sono guardati intorno e hanno utilizzato il terriccio delle aiuole circostanti per soffocare le fiamme, evitando che si propagassero agli altri veicoli parcheggiati lungo la strada. Un intervento tempestivo che ha scongiurato conseguenze ben più gravi per la pubblica incolumità.

Dissidi sentimentali alla base del gesto

L’uomo è stato fermato e accompagnato negli uffici della Questura per ricostruire la dinamica dei fatti e procedere alla sua piena identificazione. Dai primi accertamenti è emerso che il gesto sarebbe riconducibile a dissidi con il proprietario dell’auto, legati a una pregressa relazione sentimentale. Un movente personale che, secondo gli investigatori, avrebbe spinto il 59enne ad agire in piena notte con premeditazione, portando con sé il materiale necessario ad appiccare il fuoco.

L’episodio evidenzia come situazioni di conflittualità interpersonale possano sfociare in comportamenti pericolosi per l’intera comunità, soprattutto in contesti urbani densamente abitati dove la presenza di altri veicoli o abitazioni può amplificare i rischi.

Precedenti penali e giudizio per direttissima

Il 59enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato per incendio doloso. Sentito il PM di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di comparire davanti al giudice per il rito direttissimo.

L’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale condanna definitiva.