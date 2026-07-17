Reliquie Sant’Agata Catania: eventi e strade chiuse

Reliquie di Sant’Agata Catania: tre giorni di eventi in Cattedrale per il nono centenario

Le reliquie di Sant’Agata a Catania tornano al centro della vita religiosa della città il 20, 21 e 22 luglio, quando la Cattedrale ospiterà un evento storico legato al nono centenario della traslazione delle reliquie (1126-2026), uno degli appuntamenti più significativi dell’Anno Giubilare in corso.

Il programma si apre con una conferenza solenne dedicata alla presentazione degli interventi di restauro del Busto Reliquiario e degli ori ex voto, lavori eseguiti nei laboratori vaticani. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali diocesani, per consentire la partecipazione anche a chi non potrà essere presente fisicamente.

La venerazione del Sacro Cranio e l’ostensione del Busto trecentesco

Dopo la conferenza è prevista la venerazione straordinaria del Sacro Cranio, reso visibile al pubblico in modo eccezionale. Seguirà l’ostensione della Reliquia del Capo insieme al Busto spoglio degli ex voto: un’occasione rara per ammirare l’originario splendore trecentesco del reliquiario, normalmente coperto dagli ori donati dai fedeli nel corso dei secoli.

Strade chiuse e divieti di sosta: le modifiche alla viabilità

Per gestire l’afflusso di fedeli e garantire la sicurezza, il Comune di Catania ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione nelle vie intorno alla Cattedrale.

Il divieto di transito per i veicoli, con eccezione per i residenti diretti a garage o aree private, scatterà dalle ore 17:00 del 20 luglio e sarà attivo dalle ore 6:00 nei giorni 21 e 22 luglio, fino a cessate esigenze. Le strade interessate sono: via Mancini, via Reina (da piazza Università a piazza Ogninella), via Santa Maria del Lettera, via Santa Maria del Rosario, via Raddusa, via Sant’Agata e via Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra via Raddusa e piazza San Placido.

Il divieto di sosta con rimozione coatta entrerà in vigore dalle ore 14:00 del 20 luglio e resterà attivo fino a cessate esigenze del 22 luglio, nelle vie Raddusa, Sant’Agata e nel tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via Raddusa e piazza San Placido. Chi parcheggia in quelle zone rischia la rimozione forzata del veicolo.

Un appuntamento che unisce fede, storia e arte

L’evento di luglio rappresenta un passaggio importante nel percorso verso il 2026, anno in cui ricorre il nono centenario della traslazione. Le reliquie di Sant’Agata tornarono a Catania nel 1126, dopo essere state portate a Costantinopoli nel 1040: una vicenda che ha segnato profondamente l’identità religiosa e culturale della città. Il restauro nei laboratori vaticani e la loro ostensione pubblica in questa forma rientrano in un programma più ampio di valorizzazione del patrimonio devozionale legato alla patrona di Catania.