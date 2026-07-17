Torre Archirafi, accelera per sfuggire all’alt: inseguimento notturno e 7.500 euro di multa

Inseguimento Polizia Locale Riposto: la fuga dura pochi minuti

Poco prima di mezzanotte di ieri, a Torre Archirafi, borgata marinara di Riposto, si è concluso rapidamente un inseguimento Polizia Locale Riposto che ha tenuto in allerta gli agenti del Comando locale. Una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio ha intimato l’alt al conducente di un’autovettura. L’uomo, invece di fermarsi, ha premuto sull’acceleratore cercando di dileguarsi tra le strade del paese. Gli agenti si sono messi immediatamente all’inseguimento, riuscendo in pochi minuti a intercettare e bloccare il veicolo. A bordo si trovavano due uomini.

Chi erano i due occupanti del veicolo

Entrambi già noti alle forze dell’ordine. Gli accertamenti successivi, condotti in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Riposto, hanno permesso di identificarli con certezza. Il conducente era privo di patente di guida. Il veicolo, inoltre, circolava senza alcuna copertura assicurativa: una situazione di irregolarità che ha aggravato ulteriormente la sua posizione davanti agli agenti.

Oltre 7.500 euro di sanzioni e auto sequestrata

Le violazioni al Codice della Strada contestate al guidatore sono state numerose. Messe insieme, hanno raggiunto complessivamente oltre 7.500 euro di sanzioni. L’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Una conclusione pesante per quello che probabilmente sembrava, al fuggitivo, un controllo da aggirare con facilità percorrendo qualche centinaio di metri in più.

Il contesto: controlli intensificati per l’estate

L’episodio non è isolato. Si inserisce in un piano strutturato di rafforzamento dei servizi predisposto dalla Polizia Locale di Riposto in coincidenza con l’avvio della stagione estiva. Con l’aumento della presenza di residenti e turisti nelle zone costiere, il Comando ha intensificato i turni notturni e i controlli sul territorio, con particolare attenzione alla circolazione stradale nelle ore di punta serali. L’obiettivo è garantire sicurezza sia ai residenti dei borghi marinari come Torre Archirafi sia ai visitatori che animano la costa ionica in questa stagione.

La collaborazione tra Polizia Locale e Carabinieri

Il caso di ieri sera conferma l’efficacia del coordinamento operativo tra la Polizia Locale di Riposto e i Carabinieri della Stazione locale. La sinergia tra i due corpi ha permesso di completare rapidamente le procedure di identificazione e di verbalizzare le violazioni in modo puntuale. Un modello di intervento integrato che il Comando intende mantenere per tutta la durata della stagione estiva.