Controlli straordinari Bronte: identificati 120

I controlli straordinari Bronte hanno portato all’identificazione di 120 persone, di cui 8 con precedenti, e al controllo di 58 veicoli tra auto e scooter. L’operazione, coordinata dalla Questura di Catania, è stata condotta nei giorni scorsi dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano con il supporto di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e della Polizia Locale. Un’azione capillare che ha interessato punti strategici del comune etneo, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di criminalità e illegalità diffusa a tutela dei cittadini.

Controlli straordinari Bronte: posti fissi e dinamici dal centro alla periferia

Gli agenti hanno presidiato diverse zone del comune, alternando controlli fissi e pattugliamenti dinamici lungo le strade del centro e della periferia. Particolare attenzione è stata dedicata al rispetto delle norme del Codice della Strada, con l’obiettivo di prevenire comportamenti illeciti alla guida e tutelare i pedoni. Al termine dei controlli sono state rilevate alcune infrazioni.

I poliziotti hanno effettuato anche un’ispezione in un bar nelle aree a maggiore concentrazione di attività commerciali, senza riscontrare irregolarità. La presenza capillare degli agenti sul territorio ha consentito di monitorare sia le arterie principali sia le vie secondarie, garantendo una copertura uniforme dell’intero abitato.

L’impostazione dell’operazione ha unito la componente repressiva a quella preventiva: non solo verifiche e sanzioni, ma anche una presenza visibile e rassicurante per i residenti, in particolare nelle fasce orarie a maggiore affluenza pedonale e veicolare.

Anziani in cerca di consigli anti-truffa

Un aspetto significativo dell’operazione ha riguardato la prevenzione delle truffe. Diversi anziani, vedendo gli agenti nelle vie del centro, li hanno avvicinati per chiedere informazioni su come difendersi da possibili raggiri. Un segnale, raccontano dalla Questura, di quanto il fenomeno sia percepito come concreto e vicino dalla fascia più anziana della popolazione.

Non è un dettaglio marginale: proprio in questo periodo estivo la Questura di Catania ha intensificato le azioni di contrasto ai reati predatori, con un’attenzione specifica verso le persone più vulnerabili, maggiormente esposte a furti, rapine e truffe. Il dialogo diretto tra agenti e cittadini costituisce parte integrante della strategia di prevenzione adottata dalla Questura, che punta a costruire un rapporto di fiducia con la comunità locale, specialmente con le fasce più deboli.

Nuovi controlli in arrivo nel comprensorio di Adrano

L’operazione rientra nel piano di pattugliamento disposto dalla Questura di Catania per prevenire fenomeni di criminalità e illegalità diffusa. Il Commissariato di Adrano ha già annunciato ulteriori verifiche nelle prossime settimane, che coinvolgeranno altre zone del territorio di competenza. L’intensificazione dei servizi si inserisce in una strategia più ampia di presidio del territorio, pensata per rispondere in modo concreto alle esigenze di sicurezza dei cittadini durante il periodo estivo, tradizionalmente caratterizzato da un incremento di alcuni tipi di reato.