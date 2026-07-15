Bronte, Silvia Fallico prima donna presidente del Consiglio

Prima volta nella storia del Comune

Il Consiglio comunale di Bronte ha eletto la sua prima presidente donna. Si chiama Silvia Fallico, ha 27 anni, è insegnante di scienze motorie e speaker radiofonica. La seduta, tenutasi il 14 luglio 2026, ha segnato un passaggio inedito per la città etnea: mai prima d’ora una donna aveva guidato l’Aula nella storia democratica del paese.

Fallico non è solo la prima in assoluto a Bronte: secondo quanto dichiarato dal sindaco, sarebbe anche la presidente di Consiglio comunale più giovane dell’intera Sicilia.

Chi è Silvia Fallico

Laureatasi in Scienze Motorie, Fallico ha costruito un profilo professionale che spazia dall’insegnamento alla comunicazione radiofonica. Alla politica locale si è avvicinata con la lista che ha sostenuto l’elezione del sindaco Giuseppe Gullotta, con cui condivide l’appartenenza a un gruppo che alle ultime elezioni ha ribaltato i pronostici della vigilia.

Alla prima seduta da presidente ha parlato con tono misurato. «Accolgo questo ruolo con profonda consapevolezza e onore. Mi impegnerò a fondo per essere all’altezza del compito, collaborando con l’intero Consiglio per il progresso e il benessere della nostra comunità».

Faia vicepresidente, presente La Vardera

Al suo fianco siederà Daniele Faia, dottore in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, eletto vicepresidente del Consiglio. «Ringrazio i colleghi per una fiducia andata oltre le aspettative. Custodirò questa responsabilità garantendo la massima imparzialità nello svolgimento delle funzioni consiliari», ha dichiarato.

Alla seduta era presente anche il deputato regionale Ismaele La Vardera, leader del movimento Centrocorrente, invitato a prendere posto tra i banchi del Consiglio dal consigliere Giuseppe Castiglione. Con lui anche l’avvocato Massimo Fiumara, vice coordinatore regionale del movimento. La presenza di esponenti regionali alla seduta d’insediamento ha sottolineato il rilievo politico che l’evento ha assunto oltre i confini comunali.

Gullotta: “Un primato che si aggiunge a un altro”

Il sindaco Gullotta ha inquadrato l’elezione di Fallico in un contesto più ampio, citando un altro record che, secondo lui, distingue l’amministrazione brontese a livello nazionale. «Oggi celebriamo una radiosa pagina di storia per questo paese. Per la prima volta abbiamo eletto una donna alla guida dell’Aula. Tra l’altro la più giovane della Sicilia, un primato che si unisce a quello di Sofia Serravalle che è l’assessore più giovane d’Italia».

Sofia Serravalle, assessore della giunta comunale, sarebbe la figura più giovane a ricoprire quell’incarico in tutta Italia, secondo quanto affermato dal primo cittadino. Due primati che, nelle parole di Gullotta, fotografano la composizione generazionale e la scelta politica compiuta dalla sua maggioranza.

Il risultato elettorale che ha portato questa amministrazione al governo della città aveva già sorpreso gli osservatori. La doppia investitura istituzionale — con una presidente del Consiglio e un’assessore ai vertici delle classifiche anagrafiche regionali e nazionali — consolida l’immagine di un gruppo politico che ha puntato con decisione sul rinnovamento generazionale come tratto distintivo della propria identità amministrativa.