Catania, 22 nuovi agenti di Polizia locale in giuramento

Quattro assunzioni a tempo indeterminato e diciotto biennali finanziate dal ministero: il sindaco Trantino chiede scrupolo e umanità ai nuovi agenti.

La cerimonia in Municipio

Ventidue nuovi agenti di Polizia locale hanno ricevuto le lettere di assunzione e pronunciato il giuramento nella sala Bellini di Palazzo degli Elefanti, alla presenza del sindaco Enrico Trantino. Una cerimonia sobria, che si è conclusa con un momento inaspettato: i bambini in sala, figli di molti dei nuovi agenti, hanno chiamato a gran voce i loro «papà» in divisa, e il sindaco li ha invitati a raggiungerli per un abbraccio e una foto tutti insieme.

Quattro a tempo indeterminato, diciotto a termine

Le nuove assunzioni sono di due tipi. Quattro agenti entrano in servizio a tempo indeterminato; gli altri diciotto hanno un contratto biennale. Tutte le posizioni sono state coperte grazie a finanziamenti ministeriali, senza ricorrere alle casse comunali. Con questi ingressi, il corpo della Polizia locale di Catania supera i 200 agenti già immessi in servizio nei mesi precedenti.

Alla cerimonia erano presenti l’assessore al Personale Viviana Lombardo, il comandante Diego Peruga con il vice Stefano Blasco, il capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro e il direttore del Personale Stefano Sorbino.

Trantino: «Un sorriso vale più di una multa»

Il sindaco ha tenuto a precisare la filosofia che guida questa stagione di rafforzamento del corpo: non repressione, ma presenza e senso civico. «Come Amministrazione abbiamo puntato molto sul rafforzamento del corpo della Polizia locale, perché crediamo fermamente nelle potenzialità della nostra città se solo crescono la cura per il rispetto delle regole, il decoro, la sicurezza, il senso civico», ha detto Trantino rivolgendosi ai nuovi agenti.

Poi ha aggiunto, con un tono più diretto: «Non puntiamo a diventare sceriffi o a fare cassa, ma a cercare di far capire che se ciascuno di noi fa la sua parte allora Catania può passare ad essere la città in cui tutti desidereremmo vivere». Ai nuovi agenti ha chiesto di rispettare con scrupolo il giuramento appena prestato, abbinando rigore e attenzione umana verso i cittadini: «Tante volte, laddove possibile, si può ottenere molto di più con un sorriso che con una contravvenzione».

Un corpo in crescita

Il rafforzamento della Polizia locale è una delle priorità dichiarate dall’attuale amministrazione comunale. Negli ultimi mesi il Comune ha già effettuato più tornate di assunzioni, portando l’organico a livelli che, secondo quanto riferito in municipio, non si registravano da tempo. I nuovi agenti si affiancheranno ai colleghi già operativi su tutto il territorio cittadino, con compiti che spaziano dalla viabilità al controllo del decoro urbano.