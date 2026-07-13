Controlli interforze nel centro storico e lungomare di Catania

Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza in campo a Catania: due arresti per spaccio, otto parcheggiatori sanzionati e 43mila euro di multe.

Due arresti per spaccio, pattuglie in strada tutta la notte

Il fine settimana appena trascorso ha visto Catania al centro di un massiccio dispositivo di controllo interforze, disposto con ordinanza del Questore e concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il bilancio più pesante riguarda due catanesi di circa 40 anni, arrestati in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/90. Sono stati tradotti nel carcere di Piazza Lanza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per entrambi gli arrestati, come per tutte le persone coinvolte in procedimenti penali citati in questo articolo, vale la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

Il coordinamento operativo è spettato alla Polizia di Stato, con un ufficiale di pubblica sicurezza a capo del dispositivo. Sul campo anche Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia Scientifica e Reparto Mobile. I Carabinieri hanno agito in parallelo con equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile.

Centro storico e lungomare: i numeri della notte

Le pattuglie della Questura hanno identificato 303 persone, 51 delle quali con precedenti penali, e controllato 141 veicoli tra auto e moto. Sul fronte delle infrazioni al Codice della Strada, sono state rilevate 18 violazioni, principalmente per sosta irregolare, mancato uso del casco, assenza di revisione e copertura assicurativa. Cinque veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo, due a sequestro.

Le zone presidiate comprendono buona parte del centro storico: piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, piazza Università, piazza Stesicoro. Sul fronte mare, i controlli hanno riguardato viale Ruggero di Lauria, viale Artale Aragona, la zona tra Piazza Europa e la scogliera, San Giovanni Li Cuti e il lungomare Playa di viale Kennedy, dove si concentrano numerosi stabilimenti balneari.

I Carabinieri hanno invece identificato 102 persone e controllato 66 veicoli, di cui 31 sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Le contestazioni al Codice della Strada sono state 47, per un totale di circa 43.000 euro di sanzioni e la decurtazione di 125 punti patente. Una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria perché sorpresa alla guida senza aver mai conseguito la patente, per la seconda volta in due anni.

Parcheggiatori abusivi: otto fermati, uno denunciato

Particolarmente intensa l’azione contro i parcheggiatori abusivi. Volanti e moto volanti hanno fermato e sanzionato 8 persone, tutte già note agli agenti per episodi analoghi. In tutti i casi è scattato il sequestro delle somme illecitamente guadagnate.

Uno di loro è risultato destinatario di un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Catania: è stato segnalato all’autorità giudiziaria per inosservanza del provvedimento. Un secondo soggetto, di origini straniere, è stato denunciato in stato di libertà per violazione del Dacur, il divieto di stazionamento nelle zone dove era già stato fermato più volte per la stessa ragione.

Droga, alcol e guida pericolosa: i controlli preventivi

Sul fronte stupefacenti, nelle aree attorno a Piazza Duomo le pattuglie a piedi della Compagnia di Piazza Dante hanno segnalato alla Prefettura un 40enne catanese trovato in possesso di marijuana per uso personale.

I Carabinieri hanno organizzato posti di controllo con etilometro e drug-test nel centro storico, in particolare a Piazza Federico di Svevia e Piazza Currò. Sottoposti alla verifica alcolemica 15 conducenti, di cui cinque tra i 18 e i 22 anni: nessuna infrazione riscontrata. Tra le sanzioni più ricorrenti elevate dall’Arma, 15 per mancato uso del casco, 10 per assenza di copertura assicurativa, 5 per omessa revisione periodica. Otto automobilisti sono stati multati per aver guidato senza documenti al seguito.

Le pattuglie hanno inoltre presidiato le aree pedonali per impedire l’accesso a veicoli a due ruote, tutelando pedoni e avventori dei locali. Nessun disordine è stato registrato nel corso della serata.