Orazio Grasso entra nella Giunta Trantino al posto di Coppolino

Il 41enne subentra a Carmelo Coppolino, dimessosi nei giorni scorsi. Stesse deleghe del predecessore: viabilità e Polizia Locale

Il giuramento in Municipio

Orazio Grasso è il nuovo assessore della Giunta Trantino. 41 anni, impiegato amministrativo nel settore sanitario, ha prestato giuramento questa mattina nella sala del Municipio di Catania pronunciando la formula di rito: «Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione».

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Enrico Trantino, il segretario generale Rossana Manno, il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, il deputato regionale Giuseppe Lombardo, oltre a consiglieri e assessori e a un folto gruppo di parenti e amici del neo assessore.

Subentra a Coppolino

Grasso prende il posto di Carmelo Coppolino, che aveva rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi. Gli sono state assegnate le stesse deleghe del predecessore: Polizia Locale e Viabilità. Un passaggio di consegne diretto, senza cambi di perimetro nelle competenze.

Grasso siede anche in Consiglio comunale, dove ricopre il ruolo di capogruppo di Grande Catania-Mpa. Il doppio incarico viene ora meno con l’ingresso in giunta, che comporta la rinuncia al seggio consiliare.

Le parole del nuovo assessore

Grasso non ha nascosto la soddisfazione per la nomina. «Sono felice di poter servire la mia città anche in questo ruolo di assessore dopo averlo fatto in consiglio comunale», ha detto rivolgendosi ai presenti. Ha ringraziato il sindaco Trantino e il partito, «nelle persone del presidente Raffaele Lombardo dell’onorevole Giuseppe Lombardo», e ha aggiunto una nota personale che dice molto sul rapporto con il primo cittadino: «Solo con poche persone avrei accettato di fare l’assessore e tra questi c’è il sindaco Enrico Trantino».

Sulle deleghe ricevute ha usato parole misurate, senza proclami: «Sono consapevole dell’importanza delle deleghe che mi sono state assegnate che svolgerò con passione nell’esclusivo interesse dei cittadini».

Trantino: «Sintonia già dimostrata»

Il sindaco ha inquadrato la scelta come naturale evoluzione di un rapporto già collaudato. «Anche nello svolgimento dell’attività consiliare di Orazio Grasso c’è sempre stata una forte sintonia con l’Amministrazione soprattutto sulle deleghe che gli sono state assegnate», ha detto Trantino. «Una collaborazione che verrà certamente intensificata in questa nuova esperienza al servizio della città».

La giunta torna così al completo. Viabilità e Polizia Locale restano affidate allo stesso perimetro politico, con un assessore che conosce già dall’interno le dinamiche dell’aula consiliare e che ora dovrà misurarsi con la gestione diretta di due settori tra i più visibili per i catanesi.