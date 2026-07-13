Aggressione con coltello ad Aci Bonaccorsi, fermato l’aggressore

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 13 Luglio 2026 - 11:55

Un uomo di origine albanese è stato accoltellato da un connazionale fuori da un bar di Aci Bonaccorsi: decisivo l’intervento di due carabinieri fuori servizio.

La coltellata fuori dal bar, la lite e il fermo

Nella serata di ieri, all’esterno di un bar di Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania, un uomo di origine albanese è stato colpito con un coltello da un connazionale. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scaturita al termine di una lite tra i due. Le circostanze esatte che hanno innescato il diverbio sono ancora al vaglio degli investigatori.

L’episodio si è consumato nelle ore serali, in un momento di normale afflusso nei pressi del locale. La rapidità con cui la situazione è degenerata ha lasciato poco tempo per un intervento preventivo, rendendo ancora più prezioso il tempestivo soccorso dei militari presenti nella zona.

Due carabinieri fuori servizio bloccano l’aggressore

A sventare conseguenze peggiori sono stati due carabinieri liberi dal servizio, che si trovavano nelle vicinanze al momento dell’aggressione. I due militari sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare l’aggressore in sicurezza prima che potesse darsi alla fuga o causare ulteriori danni. Un intervento tempestivo, del tutto al di fuori del loro orario di lavoro, che ha permesso di consegnare il responsabile alle autorità.

Il loro gesto rappresenta un esempio concreto di senso del dovere che va oltre i confini del turno di servizio. Episodi simili ricordano come la formazione e il senso di responsabilità delle forze dell’ordine rimangano attivi anche nei momenti di riposo, con ricadute positive sulla sicurezza pubblica del territorio.

Indagini affidate alla stazione di Acireale

Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di Acireale. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, risalire alle cause della lite e verificare eventuali precedenti tra i due. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni di salute della vittima né sull’entità delle ferite riportate.

Il comune di Aci Bonaccorsi, piccolo centro del Catanese, ricade sotto la giurisdizione della compagnia carabinieri di Acireale, che coordina le indagini sul territorio. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

Non si esclude che nelle prossime ore possano emergere ulteriori dettagli sull’identità dei soggetti coinvolti e sui rapporti intercorrenti tra vittima e aggressore, elementi fondamentali per inquadrare il movente dell’aggressione.

L’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

Tags: , , , , , ,

Tre guardie penitenziarie ferite a Catania: il sindacato accusa il Ministero

Redazione 13 Luglio 2026 - 07:08

Controlli interforze nel centro storico e lungomare di Catania

Redazione 13 Luglio 2026 - 07:03

Torna a Motta Sant’Anastasia il festival Rebound

Redazione 12 Luglio 2026 - 10:39

Legge elettorale, preferenze al bivio: cosa prevede il sistema croato e perché la maggioranza è divisa

Redazione 12 Luglio 2026 - 07:43

Prodigi, 600 volontari formati in 15 mesi: il bilancio del progetto

Redazione 11 Luglio 2026 - 20:36

Alemanno aderisce a Futuro Nazionale di Vannacci e lancia le ambizioni elettorali

Redazione 11 Luglio 2026 - 20:22

Ultimissime

Aggressione con coltello ad Aci Bonaccorsi, fermato l’aggressore

Redazione 13 Luglio 2026 - 11:55

Castiglione, D’Agostino e Tomarchio chiedono il cambio di passo per FI nell’area etnea

Redazione 13 Luglio 2026 - 11:37

Catania: denunciati due titolari di b&b nel centro storico

Redazione 13 Luglio 2026 - 10:15

Tre guardie penitenziarie ferite a Catania: il sindacato accusa il Ministero

Redazione 13 Luglio 2026 - 07:08

Controlli interforze nel centro storico e lungomare di Catania

Redazione 13 Luglio 2026 - 07:03