Il sindaco Rocca presenta denuncia alla Procura per i blackout

Una denuncia formale contro Enel Distribuzione

Il sindaco di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca, ha annunciato la presentazione di una denuncia formale alla Procura di Catania contro Enel Distribuzione per i blackout che si ripetono sul territorio ormai da prima dell’inizio dell’estate. Non è la prima volta che Rocca alza la voce su questo problema: aveva già firmato un esposto insieme al sindaco di Valverde, comune che soffre degli stessi disservizi. Stavolta, però, il primo cittadino passa a un atto ufficiale e chiede esplicitamente che la magistratura apra un’indagine.

«Oggi presenterò formale denuncia contro Enel Distribuzione per i continui stacchi subiti dalle utenze. Ancora il forte caldo non è arrivato, si è solo affacciato, e determinati fenomeni sono ormai all’ordine del giorno.»

Strade aperte, problema irrisolto

Quello che fa discutere non è solo la frequenza dei blackout, ma il fatto che i lavori di Enel stiano interessando da tempo le strade del territorio senza produrre risultati concreti. Rocca lo dice senza giri di parole: «È acclarata l’interruzione di pubblico servizio, e nel frattempo Enel Distribuzione continua a incamerare denaro, in quantità elevata, per risolvere questo problema: sta sventrando le strade dell’intero territorio, e non solo il nostro, e il risultato qual è? Non lo sta risolvendo. Perché? Mi sembra che in questa storia qualcosa non funzioni, o funzioni male.» Un cantiere permanente, insomma, che non risolve il guasto ma produce disagi aggiuntivi alla viabilità.

Chi paga il prezzo dei blackout

Le conseguenze ricadono su categorie molto diverse tra loro. La grande distribuzione subisce danni agli impianti di refrigerazione. Chi lavora da casa perde la connessione di continuo, con ricadute sulla produttività e rischi per i dispositivi. Il caso più delicato riguarda anziani e malati che dipendono da apparecchiature medicali collegate alla rete elettrica: ogni interruzione può diventare un problema di incolumità, non solo di disagio.

L’appello alla Procura e ai parlamentari

Rocca non si ferma alla denuncia e allarga il campo, chiedendo l’intervento della politica a tutti i livelli: «Esiste già una mia denuncia firmata con il sindaco di Valverde, che riscontra gli stessi problemi, e a questo punto vorrei capire: la Procura di Catania cosa aspetta per indagare su cosa sta succedendo?»

E ancora: «Invito ufficialmente, e a gran voce, la Procura di Catania a indagare sulle cause, perché i cittadini, che sono l’ultimo anello della catena, continuano a pagare dovendo assistere a qualcosa che non credo di poter definire in altro modo se non oscuro. Invito la deputazione regionale e nazionale a interessarsi di questo problema per cercare di trovare prima possibile una soluzione.»