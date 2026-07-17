Tesseramento Forza Italia Catania 2026: al via in piazza Europa

Il tesseramento Forza Italia Catania 2026 prende il via venerdì 17 luglio con il primo appuntamento in piazza Europa, dalle ore 17 alle 20. L’iniziativa è organizzata dalle segreterie provinciale e della Grande città del partito, con dirigenti e militanti azzurri presenti per raccogliere adesioni e dialogare con i cittadini.

Il primo appuntamento in piazza Europa

L’appuntamento di venerdì rappresenta l’apertura ufficiale di un ciclo di iniziative che coinvolgerà nei prossimi mesi l’intero territorio della provincia etnea. La scelta di piazza Europa come punto di partenza non è casuale: si tratta di uno degli spazi pubblici più frequentati del capoluogo, capace di favorire il contatto diretto tra il partito e la cittadinanza. Al banchetto saranno presenti militanti e dirigenti locali, pronti a raccogliere nuove adesioni e a rispondere alle domande di chi si avvicina al progetto politico azzurro.

Falcone e Pesce: «Apriamoci a nuove energie»

A guidare l’iniziativa sono il segretario provinciale di Forza Italia Catania, l’eurodeputato Marco Falcone, e il segretario cittadino Massimo Pesce, che hanno commentato l’avvio del tesseramento con una dichiarazione congiunta: «La comunità politica di Forza Italia si ritrova con l’annuale tesseramento, così come voluto dal Segretario nazionale Antonio Tajani, aprendosi a nuove energie e all’entusiasmo di chi crede nel nostro progetto liberale e popolare per l’Italia. Invitiamo cittadini, amministratori, professionisti, giovani e simpatizzanti a vivere queste giornate come un’occasione di confronto e di impegno per il futuro della nostra città e del nostro territorio».

Il tesseramento come strumento di partecipazione

Le Giornate del Tesseramento rappresentano per Forza Italia un appuntamento annuale di rilievo, voluto dalla segreteria nazionale guidata da Antonio Tajani per rafforzare il radicamento del partito sul territorio e aprire le porte a nuovi iscritti. L’obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere non solo i militanti storici, ma anche professionisti, giovani e semplici simpatizzanti che condividono i valori del progetto liberale e popolare del partito.

Le prossime tappe nella provincia di Catania

Il calendario delle iniziative non si esaurisce con l’appuntamento di venerdì. Le Giornate del Tesseramento proseguiranno nelle prossime settimane con ulteriori tappe nei comuni della provincia di Catania. Date e sedi specifiche delle prossime iniziative saranno comunicate dal partito nelle prossime settimane, man mano che il programma verrà definito nel dettaglio.