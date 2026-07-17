Guardia di Finanza confisca patrimonio a condannato per reati fiscali

La Guardia di Finanza di Catania ha confiscato beni per 220mila euro a un condannato per frode fiscale sui carburanti nell’operazione “Petrolio Fantasma”.

Confisca Catania carburanti: beni per 220mila euro riconducibili a condannato per frode fiscale

La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito la confisca Catania carburanti di un patrimonio del valore complessivo di circa 220.000 euro riconducibile a Carmelo Musumeci (classe 1969), condannato in via definitiva per reati fiscali. Il provvedimento è stato disposto su delega della Procura Generale della Repubblica e trova fondamento nella sentenza n. 3419/2025 della Corte di Appello di Catania, Sezione I.

I beni confiscati comprendono due immobili situati a Catania, un’autovettura e giacenze su conti correnti bancari.

L’operazione “Petrolio Fantasma” e il sistema di frode fiscale

Le indagini alla base del procedimento penale erano state condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, coordinati dalla locale autorità giudiziaria. Gli accertamenti avevano portato alla luce un sistema strutturato di frode fiscale attivo nel periodo 2018-2021, convenzionalmente denominato “Petrolio Fantasma”.

Al centro dello schema illecito c’era la commercializzazione di ingenti quantitativi di prodotti petroliferi destinati all’autotrazione senza versare le imposte dovute: sia l’IVA sia le accise venivano sistematicamente evase, con un danno rilevante per le casse dello Stato.

Il Memorandum tra Procura Generale e Guardia di Finanza

L’esecuzione della confisca è il risultato di un accordo di collaborazione formalizzato nel Memorandum Operativo siglato tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza. L’intesa punta a garantire una più efficace applicazione dei provvedimenti di ablazione patrimoniale nella fase esecutiva delle sentenze passate in giudicato, attraverso specifici approfondimenti sulla posizione patrimoniale e reddituale dei condannati.

Le unità specializzate del Nucleo Etneo di Polizia Economico-Finanziaria hanno effettuato accertamenti mirati sul conto di Musumeci, che hanno permesso di individuare e aggredire i beni ora confiscati.

Patrimoni illeciti nel mirino: le misure ablatorie dopo le condanne definitive

Il caso rientra in una strategia più ampia di contrasto ai patrimoni accumulati attraverso reati fiscali, con particolare attenzione alla fase successiva al passaggio in giudicato delle sentenze. L’obiettivo è evitare che i condannati possano godere dei proventi delle proprie attività illecite anche dopo aver subito una condanna definitiva. Le Fiamme Gialle catanesi puntano a rendere sistematica questa fase, rendendo la confisca una conseguenza concreta e non teorica della sentenza.

Carmelo Musumeci è stato condannato in via definitiva. Ogni riferimento alla sua posizione è da intendersi nel rispetto del principio del giusto processo e della presunzione di innocenza per eventuali altri procedimenti a suo carico non oggetto di sentenza definitiva.