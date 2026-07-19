Controlli interforze nel centro storico e sul lungomare di Catania

Movida sicura Catania: 318 identificati nel weekend tra centro e lungomare

Un dispositivo interforze coordinato dalla Questura di Catania ha presidiato nel fine settimana le principali zone della movida cittadina nell’ambito dell’operazione movida sicura Catania: il centro storico e il lungomare. In campo Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia Scientifica, Reparto Mobile e Carabinieri. Il bilancio complessivo parla di 318 persone identificate, di cui 57 con precedenti penali, e 155 veicoli controllati.

Il servizio è stato disposto con ordinanza del Questore di Catania nell’ambito delle decisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le pattuglie hanno operato in piazza Bellini, via Sangiuliano, piazza Università, piazza Stesicoro e nelle zone del lungomare, dal viale Kennedy alla scogliera di San Giovanni Li Cuti, fino a piazza Franco Battiato.

Un 21enne con marijuana e tre denunciati per violazione del Dacur

Durante la perlustrazione tra le viuzze che confluiscono in piazza Bellini, gli agenti hanno fermato un 21enne trovato in possesso di 4 grammi di marijuana. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Sul fronte dei parcheggiatori abusivi, le volanti e le moto volanti hanno sanzionato 12 persone, tutte già note alle forze dell’ordine per la stessa attività. In tutti i casi è scattato il sequestro delle somme guadagnate illecitamente. Tre di loro erano destinatari di un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Catania: sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per inosservanza del provvedimento. Altri tre soggetti, tra cui un cittadino straniero e due catanesi, sono stati denunciati in stato di libertà per violazione del Dacur, il provvedimento del Questore che vietava loro di stazionare proprio nelle zone dove sono stati nuovamente fermati.

Per i soggetti indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Infrazioni stradali: 21 sanzioni e sequestri di veicoli

Sul fronte del Codice della Strada, la Polizia di Stato ha rilevato 21 infrazioni, principalmente per sosta irregolare, ma anche per mancato uso del casco, assenza di revisione e mancanza di copertura assicurativa. Tre veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo, uno a sequestro.

I Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile hanno operato in parallelo, concentrandosi su piazza Federico di Svevia, piazza Currò e largo Rosolino Pilo. Il loro bilancio è di 90 persone identificate, 38 veicoli controllati e 11 sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Le 31 contestazioni elevate ammontano a circa 23.500 euro di sanzioni, con la decurtazione di 30 punti patente. Cinque conducenti sono stati sanzionati per guida senza patente mai conseguita, quattro per uso del cellulare alla guida. I controlli con l’etilometro su 13 conducenti, inclusi giovani tra i 18 e i 22 anni, non hanno rilevato infrazioni per guida in stato di ebbrezza.

Nessun disordine nella notte

Nonostante l’afflusso di turisti e residenti nelle zone della movida, la serata si è conclusa senza disordini. Le pattuglie hanno anche presidiato le aree pedonali del centro storico per impedire l’accesso di scooter e moto, garantendo la sicurezza dei pedoni e dei clienti dei locali. Nelle aree adiacenti a piazza Duomo i motociclisti della Polizia hanno effettuato controlli specifici per la ricerca di stupefacenti, armi e oggetti atti a offendere.