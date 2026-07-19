Aggressione pronto soccorso Catania: 25enne arrestato

Trovato privo di sensi in via Delle Finanze, una volta ripresosi ha aggredito medico, infermiere e un agente del posto fisso, che ha riportato dieci giorni di prognosi.

Un’aggressione al pronto soccorso di Catania ha portato all’arresto di un 25enne straniero. L’uomo era stato trovato privo di sensi in un’aiuola di via Delle Finanze, probabilmente per abuso di alcol, e trasportato in ospedale dal personale del 118. Una volta ripresosi, ha aggredito il medico, l’infermiere e il poliziotto di guardia alla struttura.

Aggressione al pronto soccorso di Catania: la ricostruzione

Dopo il trasporto in ospedale, i sanitari hanno visitato il 25enne e lo hanno sottoposto agli accertamenti di routine per valutarne le condizioni. Senza alcun preavviso, l’uomo si è alzato dal lettino e ha cominciato ad aggredire verbalmente il medico e l’infermiere che lo avevano preso in cura. La situazione è degenerata rapidamente: dalle parole è passato alle mani, scagliandosi contro il personale di vigilanza e gli agenti del posto fisso di polizia presenti in ospedale.

Poliziotto colpito con una testata: dieci giorni di prognosi

Nel tentativo di riportare la calma e di far ragionare il 25enne, uno degli agenti del posto fisso è stato colpito con una testata e con diversi pugni al torace. Il poliziotto ha riportato traumi refertati con una prognosi di dieci giorni. La violenza dell’aggressione ha reso necessario l’intervento delle volanti della Questura di Catania, che hanno raggiunto il pronto soccorso e bloccato l’uomo.

Identificazione e arresto

Il 25enne è stato condotto negli uffici di polizia per essere identificato: al momento dell’intervento era privo di documenti. Concluse le formalità di identificazione, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.

Il 25enne è indagato e, come prevede la legge, è da ritenersi innocente fino a eventuale condanna definitiva.