Ufficiale la data di selezione per l’ammissione ai percorsi post-diploma Biomed e Biotech dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta di Palermo

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Redazione 21 Luglio 2026 - 09:51

PALERMO – Mancano pochi giorni alla chiusura delle candidature per la prima sessione di selezione per l’ammissione ai percorsi post-diploma Biomed e Biotech dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta di Palermo. La prima sessione è fissata per venerdì 31 luglio 2026. Le prossime selezioni si terranno il 31 agosto 2026 e il 30 settembre 2026.  

La selezione prevede un test scritto a risposta multipla e un successivo colloquio conoscitivo e motivazionale. Le prove sono finalizzate a valutare le competenze di base in ambito tecnico scientifico e le motivazioni dei candidati interessati a intraprendere un percorso di specializzazione post-diploma nei settori biomedicale, biotecnologico, digitale e dell’intelligenza artificiale applicati alla salute, quali:

Tecnico Specialista Biomedicale, dedicato alla progettazione, produzione, collaudo e manutenzione di apparecchiature e dispositivi biomedicali. Una figura tecnica che opera in un settore in continua evoluzione e che richiede competenze specialistiche e aggiornate.

Informatico Biomedicale, focalizzato sulla digitalizzazione e sulle tecnologie applicate ai dispositivi e ai sistemi sanitari, e Informatico Biomedicale con curvatura in AI Biomedicale e Digital Health, dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali all’innovazione in ambito sanitario. 

Tecnico Specialista Biomedicale in Odontotecnica Digitale offre una preparazione specifica sulle tecnologie digitali applicate all’odontotecnica, con particolare attenzione agli strumenti e ai processi innovativi del settore.

Biotecnologo della Qualità, dedicato ai sistemi di qualità dei prodotti e dei processi biotecnologici e chimico-industriali, e Biotecnologo per la Ricerca e lo Sviluppo, rivolto a chi desidera operare nell’innovazione di prodotti e processi biotecnologici.

I percorsi ITS Academy offrono una formazione terziaria professionalizzante e combinano formazione teorica, attività pratiche e un forte collegamento con il mondo del lavoro, permettendo agli studenti di sviluppare competenze direttamente spendibili nei settori di riferimento.

Per ricevere informazioni dirette è possibile consultare il sito www.itsvoltapalermo.it, prenotare un colloquio di orientamento personalizzato tramite la sezione Contattaci – ITS Academy, al numero Whatsapp +39 351 721 2327 oppure all’ufficio orientamento 091 8486180 e orientamento@itsvoltapalermo.it

     

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