Furto in abitazione Ramacca: ladro ferito e arrestato

Furto in abitazione Ramacca: proprietario reagisce e ferisce l’intruso

Erano circa le 3.00 di notte quando un episodio di furto in abitazione a Ramacca, si è trasformato in una violenta colluttazione. Un 50enne residente in paese si è svegliato e ha trovato nella propria abitazione un uomo incappucciato intento a rubare. Per difendersi, il proprietario ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito l’intruso, che è riuscito comunque a fuggire dall’immobile.

Il ladro fugge ferito, i Carabinieri lo bloccano a poca distanza

Nonostante la ferita, il ladro è riuscito a dileguarsi immediatamente dopo la colluttazione. I Carabinieri della Stazione di Palagonia, allertati e giunti sul posto nel giro di pochissimi minuti, lo hanno rintracciato a breve distanza dall’abitazione. L’uomo, un 37enne originario dell’est Europa con diversi precedenti di polizia, era ancora nelle vicinanze quando è stato bloccato dalle forze dell’ordine.

Il personale del 118, intervenuto tempestivamente, lo ha soccorso sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata.

I rilievi scientifici e la ricostruzione della vicenda

Sul luogo dell’episodio sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Ramacca per i primi accertamenti. Parallelamente, il personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Catania ha effettuato i rilievi tecnici all’interno dell’abitazione, per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e raccogliere ogni elemento utile alle indagini.

La violenta colluttazione si è sviluppata interamente tra le mura domestiche, in piena notte. Gli inquirenti stanno valutando tutti gli aspetti della vicenda.

Arresto e accuse per il 37enne

Al termine delle operazioni di rito, il 37enne è stato formalmente arrestato con le accuse di furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, con diversi precedenti di polizia a suo carico.

Il caso riporta nuovamente l’attenzione sul tema della sicurezza nelle abitazioni private, specie nelle ore notturne, e sulla risposta delle forze dell’ordine che, in questo episodio, hanno operato con rapidità riuscendo a bloccare il fuggitivo in tempi brevi.

L’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.