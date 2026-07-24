PalaNesima Catania: sopralluogo al cantiere a Nesima

PalaNesima Catania, la Commissione visita il cantiere

Il cantiere del PalaNesima Catania avanza e la Commissione consiliare è andata a vedere di persona. Il sopralluogo all’impianto sportivo di Nesima, quartiere nella zona ovest della città, ha confermato che i lavori procedono, ma ha anche fatto emergere alcune priorità ancora da affrontare prima dell’apertura.

Il progetto porta la firma politica dell’ex assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport Sergio Parisi, che ne ha seguito l’avvio fin dall’inizio. Un’opera attesa da tempo in una zona che per anni aveva visto l’area in stato di abbandono.

Aree esterne da sistemare: viabilità e accessibilità nel mirino

Durante la visita al cantiere, la Commissione ha sollevato un tema preciso: le aree esterne al palazzetto non sono ancora pronte. Servono interventi sulla viabilità, sui percorsi pedonali e sulle opere di accessibilità. Senza questi lavori, l’impianto rischierebbe di aprire senza essere davvero fruibile per tutti. Un dettaglio non secondario, soprattutto per una struttura che punta a diventare un polo sportivo di quartiere e non solo.

Scuderi: «Un’area che fino a pochi anni fa versava in condizioni di degrado»

Il presidente della Commissione, Angelo Scuderi, ha tracciato un bilancio del percorso fatto. Le sue parole sintetizzano bene lo spirito del progetto:

«L’intuizione dell’Assessore Parisi sulla rinascita del PalaNesima si è rivelata vincente, soprattutto nella visione di recuperare un’area che fino a pochi anni fa versava in condizioni di degrado. Oggi sta prendendo forma una struttura che offrirà un servizio fondamentale alla città, valorizzando anche gli altri impianti sportivi presenti nella zona. Il PalaNesima sarà un punto di riferimento non soltanto per i residenti del quartiere, ma per l’intero comprensorio catanese, con la capacità di attrarre atleti, società sportive e appassionati, grazie anche all’eccellente accessibilità garantita dalla metropolitana e dagli altri collegamenti viari.»

Un polo sportivo connesso alla città: la metropolitana come vantaggio

Uno degli aspetti su cui si è puntato di più è proprio la posizione dell’impianto. Il PalaNesima si trova in un’area ben collegata: la metropolitana di Catania e la rete viaria esistente lo rendono raggiungibile da gran parte della città. Una caratteristica che, secondo la Commissione, potrà fare la differenza nell’attrarre società sportive, atleti e pubblico.

Nei dintorni sono già presenti altri impianti sportivi: il nuovo palazzetto dovrebbe integrarsi con loro, dando vita a una concentrazione di strutture capace di animare il quartiere su più fronti.

Monitoraggio fino alla consegna: la Commissione resta vigile

La Commissione ha ribadito l’impegno a seguire l’andamento del cantiere fino alla consegna dell’opera, nei tempi previsti. L’obiettivo è che il PalaNesima diventi uno dei principali riferimenti sportivi del territorio catanese, senza ritardi e senza lasciare incompiuta nessuna delle opere accessorie necessarie al suo funzionamento.