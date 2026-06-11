Mangia’s Musaic Festival 2026: annunciati date e artisti

Dal 17 luglio al 1° agosto sei concerti tra Sciacca, Selinunte, Brucoli e Taormina: la terza edizione del festival itinerante tra musica e bellezze siciliane.

La conferenza stampa al Grand Hotel et Des Palmes

Mercoledì 10 giugno 2026, al Grand Hotel et Des Palmes di Palermo, è stata presentata la terza edizione del Mangia’s Musaic Festival, in programma dal 17 luglio al 1° agosto 2026. Alla conferenza hanno partecipato Alessandro Anello, assessore al Turismo del Comune di Palermo, Felice Crescente, direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, Fabrizio di Trapani, direttore commerciale del gruppo Mangia’s, Nick The Nightfly, direttore artistico del festival, e Miriana Kondic, organizzatrice dell’evento. Ha moderato l’incontro la giornalista Eva Spampinato.

Il festival è promosso da Mangia’s Hotels & Resorts, catena alberghiera italiana attiva nel segmento luxury e upper upscale con diciassette strutture tra Sicilia e Sardegna. La rassegna unisce concerti di livello internazionale a location di straordinario valore paesaggistico e culturale, con la possibilità di abbinare i biglietti a pacchetti soggiorno nei resort del gruppo.

Un festival itinerante tra quattro luoghi simbolo della Sicilia

La novità principale di questa edizione è il formato itinerante. Per la prima volta il festival si sposta su quattro sedi: Sciacca (Agrigento), Castelvetrano con la location di Selinunte (Trapani), Brucoli (Siracusa) e Taormina. Luoghi diversi per storia e atmosfera, accomunati dalla bellezza del paesaggio siciliano e dalla qualità delle strutture che li ospitano.

La direzione artistica è affidata a Nick The Nightfly, voce storica di Radio Monte Carlo, che firma anche una delle serate inaugurali. La programmazione abbraccia generi diversi: dal jazz al funk, dalla rumba flamenca al pop internazionale.

Il programma concerto per concerto

Si comincia venerdì 17 luglio con Nick The Nightfly al Mangia’s Torre del Barone di Sciacca. Artista scozzese naturalizzato italiano, interprete raffinato di jazz, soul e pop, porta sul palco uno spettacolo capace di mescolare eleganza e capacità di coinvolgimento del pubblico.

Sabato 18 luglio, sempre a Sciacca, arriva Lee John, frontman e voce degli Imagination, il gruppo che ha segnato la scena soul-funk e dance degli anni Ottanta con brani diventati classici del genere.

Venerdì 24 luglio è la volta di Jimmy Sax & band al Mangia’s Selinunte di Castelvetrano. Tra i sassofonisti più apprezzati della scena contemporanea, Jimmy Sax fonde sonorità pop, elettroniche e jazz in performance ad alto impatto emotivo.

Venerdì 31 luglio, a Brucoli, salgono sul palco i Dirotta su Cuba, band simbolo del funk italiano guidata dalla voce di Simona Bencini. Attivi dagli anni Novanta, continuano a essere un punto di riferimento per la musica italiana con respiro internazionale.

Chiude il festival sabato 1° agosto, ancora a Brucoli, con i Gipsy Kings by Diego Baliardo. Guidati da Diego Baliardo, membro fondatore del celebre gruppo, portano in scena l’autentico spirito della rumba flamenca con milioni di dischi venduti alle spalle e un repertorio senza tempo.

Biglietti e informazioni

I biglietti per i singoli concerti sono disponibili su Ticket One. Per chi vuole abbinare la musica a un soggiorno nei resort del gruppo, sono previsti pacchetti per il fine settimana comprensivi dei concerti in calendario. Tutte le informazioni sono reperibili sui siti ufficiali del festival e del gruppo alberghiero.