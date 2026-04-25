Carabinieri Catania e Asp: controlli igienico-sanitari in un deposito di prodotti caseari

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Redazione 25 Aprile 2026 - 12:04

Controlli a tappeto a Catania e provincia: blitz dei Carabinieri e dei veterinari dell’Asp in un deposito alimentare. Le autorità hanno proceduto all’ispezione di un magazzino di stoccaggio, focalizzando l’attenzione sulla tracciabilità e sulle condizioni igienico-sanitarie dei prodotti lattiero-caseari; l’operazione si inserisce nel quadro delle attività di tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare sul territorio etneo.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp, ha condotto una mirata operazione di controllo presso un deposito di prodotti alimentari nel territorio catanese. L’intervento ha visto l’impiego congiunto di militari dell’Arma e tecnici specializzati, impegnati nella verifica della conformità dei prodotti pronti per la distribuzione.

Ispezioni su tracciabilità e conservazione

L’attività ispettiva si è concentrata in particolare su un’area di stoccaggio contenente diverse tipologie di prodotti caseari, tra cui formaggi a pasta dura e fresca. Gli operatori del Dipartimento di Veterinaria hanno esaminato le etichettature e i documenti di accompagnamento per accertare la corretta tracciabilità della filiera, requisito fondamentale per garantire la sicurezza del consumatore finale.

Tutela della salute e controlli costanti

L’operazione, documentata anche attraverso rilievi video, rientra in un piano coordinato di monitoraggio degli esercizi commerciali e dei depositi all’ingrosso. L’obiettivo delle forze dell’ordine e delle autorità sanitarie è prevenire l’immissione sul mercato di alimenti potenzialmente nocivi o privi delle certificazioni di legge, a salvaguardia della salute pubblica e a tutela delle imprese che operano nel rispetto delle normative vigenti.

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