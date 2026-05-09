Santa Venerina, incendiata nella notte l’auto di servizio della polizia municipale: indagano i Carabinieri

Atto intimidatorio nella notte a Santa Venerina: qualcuno ha appiccato il fuoco a una Fiat Punto di servizio parcheggiata nella rimessa del comando della polizia municipale di via Scuole. L’autore, ripreso dalle telecamere della zona, aveva il volto coperto da un passamontagna. I Carabinieri hanno già acquisito le immagini e avviato le indagini per risalire ai responsabili.

A fare scattare l’allarme è stato il rogo nella rimessa di via Scuole, sede del comando della polizia municipale di Santa Venerina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e i Carabinieri per i primi rilievi. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona sono già al vaglio degli investigatori: si vede chiaramente un individuo con il passamontagna avvicinarsi al veicolo prima di dargli fuoco.

La reazione del Comune

Immediata la presa di posizione dell’amministrazione comunale, affidata alla pagina Facebook del Comune: «Condanniamo con la massima fermezza questo atto intimidatorio, che rappresenta un attacco non solo alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno lavorano per la sicurezza del territorio, ma all’intera comunità». Nel comunicato si esprime «totale solidarietà e vicinanza al Comandante Rosalba Patanè e a tutto il corpo di Polizia locale», con un ringraziamento esplicito ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine per la prontezza dell’intervento.