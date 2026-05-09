Catanese, inseguimento notturno tra San Pietro Clarenza e Mascalucia: speronata la gazzella, ferito un carabiniere. Tre fuggitivi ricercati

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Redazione 09 Maggio 2026 - 11:32

Un carabiniere del Nucleo Radiomobile è rimasto ferito nella notte nel corso di un inseguimento tra San Pietro Clarenza e Mascalucia. Tre persone a bordo di una Alfa Romeo Giulietta rubata avrebbero speronato la gazzella dei militari dopo aver messo a segno un furto in un’autoscuola. I tre si sono dati alla fuga. Indaga il Comando Provinciale di Catania.

I fatti risalgono alla scorsa notte. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile avrebbe intercettato una Alfa Romeo Giulietta in fuga con tre persone a bordo tra San Pietro Clarenza e Mascalucia. Stando a una prima ricostruzione, i tre avrebbero appena svaligiato un’autoscuola della zona prima di tentare di far perdere le proprie tracce.

Lo speronamento e il militare ferito

Durante l’inseguimento i tre avrebbero manovrato l’auto per speronare la gazzella dei Carabinieri. Nell’impatto un militare è rimasto ferito. Soccorso sul posto, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. I tre occupanti del veicolo sono riusciti a dileguarsi. L’auto utilizzata per il furto e la fuga è risultata rubata.

Le indagini

Sul caso indaga il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania.

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