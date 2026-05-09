Catania, arrestato dai Carabinieri un 54enne a Librino: trovato in possesso di cocaina, crack e hashish

Un arresto in flagranza a Librino: i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato un 54enne senza fissa dimora e con precedenti, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Addosso e nelle immediate vicinanze, secondo quanto accertato dai militari, cocaina, crack, hashish e marijuana, oltre a fogli con appunti ritenuti compatibili con un’attività di spaccio.

Tutto sarebbe cominciato in viale Giovanni Da Verrazzano, nei pressi di una fermata dell’autobus, dove una pattuglia avrebbe notato il cinquantaquattrenne in compagnia di una donna. Alla vista dei militari, l’uomo avrebbe tentato di liberarsi di un borsello nascondendolo vicino a un albero. Un gesto che non è passato inosservato.

La droga e gli appunti

I Carabinieri hanno fermato entrambi per un controllo. Durante le verifiche la donna avrebbe consegnato spontaneamente alcuni grammi di marijuana, dichiarando che glieli aveva ceduti poco prima il cinquantaquattrenne. La successiva ispezione dell’area ha portato al recupero del borsello abbandonato: al suo interno i militari avrebbero rinvenuto diverse dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana, insieme a fogli manoscritti con annotazioni ritenute dagli inquirenti compatibili con l’attività di spaccio. Sulla base degli elementi raccolti il 54enne è stato tratto in arresto e lo stupefacente sequestrato. Il fascicolo è nelle mani della Procura di Catania.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.