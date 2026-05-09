Fiumefreddo e Calatabiano, controlli straordinari della Polizia: sanzioni per 1.400 euro e sei veicoli sospesi

Controllo straordinario della Polizia di Stato nei comuni di Fiumefreddo di Sicilia e Calatabiano: 262 persone identificate, 159 veicoli controllati e sanzioni per un totale di 1.400 euro per violazioni al Codice della Strada. Sei veicoli sospesi dalla circolazione, una patente ritirata.

L’operazione è stata coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, su direttive del Questore di Catania, nell’ambito di un piano di controllo capillare del territorio provinciale. Sul campo hanno operato diverse pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” insieme al personale della Polizia Locale dei due Comuni.

I posti di controllo e le infrazioni

I poliziotti hanno istituito posti di controllo nei punti strategici di Fiumefreddo di Sicilia e Calatabiano, nelle vie d’accesso e nelle zone a maggiore densità veicolare. I controlli avrebbero fatto emergere diverse infrazioni al Codice della Strada: sei automobilisti sarebbero stati sanzionati per mancata revisione periodica del mezzo, con conseguente sospensione dei veicoli dalla circolazione. Un conducente non avrebbe esibito i documenti richiesti. Un altro sarebbe stato sorpreso alla guida con la patente scaduta: per quest’ultimo si è proceduto al ritiro del documento.

Attenzione anche a spaccio e reati predatori

Il dispositivo ha coperto anche le arterie più trafficate e le zone periferiche. Una specifica attenzione è stata rivolta alle aree frequentate da giovani, per contrastare eventuali episodi di spaccio, e a quelle frequentate da anziani, per prevenire reati predatori. Ulteriori controlli sono già programmati in altre zone di competenza nei prossimi giorni.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.